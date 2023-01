In macchina con droga di ogni genere: denunciato 20enne

Servizi straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Fidenza nel territorio della città e di Fontanellato con il supporto delle unità cinofile di Bologna.

Sono state controllate 70 persone, 40 veicoli e 2 esercizi commerciali.



Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali consumatori di sostanza stupefacente. Grazie al fiuto dei cani sono stati trovati 15 grammi di sostanza stupefacente di diverso tipo.



Un gambiano, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di un involucro che recuperato conteneva 20 grammi di hashish.

Condotto in caserma è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale alcuni conducenti sono stati trovati positivi agli oppiacei ed all’alcool.



Per tutti è scattato il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del mezzo. A seguito di numerose chiamate al numero d’emergenza 112 le pattuglie sono state inviate a Busseto in quanto sono stati segnalati schiamazzi in strada. Sul posto sono stati identificati e sanzionati per ubriachezza molesta tre cittadini pakistani.