Positivo al Covid, passeggia in centro: denunciato 31enne

Continuano le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri di Salsomaggiore, hanno denunciato un 31enne fidentino, sorpreso a circolare nel comune di Salso nonostante sottoposto a quarantena obbligatoria perché positivo al virus.

Non sono mancati i servizi di controllo del territorio, finalizzati a reprimere i reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Non sono mancati i servizi di controllo del territorio, finalizzati a reprimere i reati di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno effettuato, con l’impiego di numerose pattuglie delle Stazioni dipendenti, dell’Aliquota Radiomobile e il supporto di unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Bologna, numerosi servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Tra Salsomaggiore, Noceto, Sala Baganza, Felino e Fornovo Taro, i militari hanno rivolto una particolare attenzione ai luoghi di aggregazione frequentati dai più giovani. Sono state segnatale 7 persone, 2 a Sala Baganza e Felino e le altre a Salsomaggiore, tutte tra i 20 e i 30 anni, come assuntori di sostanza stupefacente, in quanto trovati in possesso di svariate dosi di hashish e marijuana, tutte sequestrate.