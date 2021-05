Pizzarotti: “Ho ricevuto un nuovo avviso di garanzia, mi accusano di truffa ai danni dello stato e falso”

“Mercoledì mi hanno notificato un nuovo avviso di garanzia, l’ennesimo, per i seguenti reati: falso ideologico e truffa ai danni dello Stato”. Lo comunica Federico Pizzarotti su Facebook.

“La vicenda ha a che fare con due opere liriche messe in scena dal Teatro Regio a Busseto. Vengo accusato di aver truffato lo Stato perché per le rappresentazioni delle opere liriche “I Masnadieri” e “Rigoletto” al Teatro di Busseto dovevano essere, cito testualmente, “impiegati 45 professori d’orchestra”, circostanza che per l’accusa non è “corrispondente al vero”. Ecco questo è quello che farebbe di un sindaco un falsario e truffatore. E’ ovvio che anche in questo caso ritengo di aver agito pienamente in buona fede, con onestà, trasparenza e negli interessi di Parma. Mi difenderò ancora una volta come è doveroso e giusto che sia, confidando nella Giustizia e nelle leggi di questo Stato”.