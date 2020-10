Conoscere ragazze online? 5 segreti che ti cambiano la vita

Sei alla ricerca dell’anima gemella? Oppure vuoi solo conoscere nuove ragazze? Leggi questo articolo ti sveleremo dei segreti per ampliare le tue conoscenze.

Se conoscere ragazze dal vivo non fa per te perché magari ti senti in difficoltà davanti ad un approccio diretto in un bar o al ristorante, allora la soluzione ideale è quella di farlo online.

Utilizzare il web ti può notevolmente facilitare le cose, prima di tutto ti permette di eliminare la timidezza tra voi c’è uno schermo che vi separa ciò ti permetterà di essere da subito te stesso.

Hai inoltre modo di scoprire subito se la persona che ti interessa è già impegnata così da evitarti una figuraccia, e poi ti permette di iniziare a conoscerla così che il primo appuntamento sarà sicuramente meno imbarazzante.

Sicuramente il grande vantaggio è che ti permette di entrare in contatto con tantissime donne diverse, potrai perciò uscire dalla tua solita cerca e andare a cercare la ragazza giusta per te sfruttando il web.

Ad esempio LanottediVenere.it alla pagina https://lanottedivenere.it/classifica-siti-per-single ti permette di individuare diversi siti di incontri affidabili a cui far riferimento. Vediamo perciò prima di scegliere un sito web come puoi approcciare una ragazza online.

Gli incontri online non sono per tutti

Come ti abbiamo indicato nel precedente paragrafo ci sono notevoli vantaggi nello scegliere questa opzione ma sei sicuro che sia ciò che fa per te? Non dovrai infatti farti ammaliare dalla ragazza con cui ti senti fino a che non avrai la possibilità di incontrarla. Nel web è più facile nascondere i difetti quindi potresti restare molto deluso al vostro primo appuntamento.

Scegli il sito che fa per te

C’è chi predilige i social e chi invece punta ai siti di incontri. Ci sono poi siti di incontri per farsi l’ amante amanti come Tradimenti Italiani, siti per single famosi come CercoSingle.com, insomma devi trovare quello più adatto al tuo caso.

Crea un profilo che rispecchi la realtà

Fingere di essere qualcuno che non sei, usare foto false, o mostrarti per come non sei realmente non ti aiuterà a trovare una ragazza. Anzi, ti farà perdere ogni chance.

Usa perciò sempre foto personali (magari fatti dei bellissimi selfieseguendo questa guida), scegli di realizzare un profilo quanto più veritiero possibile, già questo è un primo segno che indica che sei una persona di cui ci si può fidare.

Accertati che sia disponibile

Sai perfettamente quale ragazza vuoi conoscere, ma sei sicuro che sia disponibile? Prima di partire all’attacco con un messaggio ed intenzioni chiare accertati se è già impegnata.

Molto spesso ti basterà leggere il suo profilo per venire a capo di questo dilemma, in altri casi dovrai parlarci. Ti consigliamo perciò di avere un approccio soft e mai aggressivo, presentati perciò non come un corteggiatore ma come qualcuno che vuole fare conoscenza. Se è già impegnata sarà lei stessa a dirtelo, la maggior parte delle volte.

Corteggiala online

Ora che sai che è single puoi iniziare a conoscerla online. Sii costante, attento e premuroso. Ascoltala e permettergli di aprirsi. Mostrati realmente interessato a ciò di cui parlate, trova sempre argomenti coinvolgenti. Ultimo ma non meno importante dalle il tempo che le serve prima di spingerla ad un appuntamento, molto spesso le donne sono diffidenti e tendono ad allontanarsi da chi corre velocemente e vuole subito ad uscire. Permettigli di fidarti di te e vedrai che presto inizierete la vostra storia dal vivo.