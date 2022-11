Tenevano in casa tre fucili senza autorizzazione: due uomini denunciati dai carabinieri a Pellegrino Parmense

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Pellegrino Parmense hanno eseguito diversi controlli sulla detenzione di armi e munizioni. Hanno individuato due persone, accusate del reato di detenzione abusiva e omessa custodia di armi e munizioni.

I militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un 60enne per detenzione abusiva di armi: in seguito al controllo nella sua abitazione sono stati trovati tre fucili, di proprietà del figlio, custoditi senza avere alcun titolo autorizzativo. Il figlio inizialmente è stato denunciato per omessa custodia di armi ma dagli accertamenti è emerso che l’uomo, da alcuni anni, non ha rinnovato il permesso di detenzione. E’ stato quindi denunciato per detenzione abusiva dei fucili, che sono stati sequestri.