In giro per negozi per rubare: foglio di via per due marocchini

La Polizia di Stato di Parma nella mattinata odierna ha emesso due fogli di via a firma del Questore e prodotti dalla Divisione Anticrimine della Questura, a carico di due ventottenni marocchini.

Ieri mattina una pattuglia del Nucleo Servizi della Questura impegnata nel servizio controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, ha notato in zona san Leonardo, due uomini appiedati che destavano particolare sospetto poiché guardavano con insistenza le borsette delle persone anziane presenti in strada.

I due soggetti, inoltre, guardavano con insistenza anche i negozi della zona. In questo frangente uno dei due si fermava dinanzi a un negozio di abbigliamento, mentre l’altro entrava all’interno, per poi uscire dopo pochi minuti.

La scena non è sfuggita ai poliziotti che hanno immediatamente fermato e controllato i due uomini che sono stati identificati per un 28 marocchino residente in Provincia nella Bassa, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine, denunciato nella stessa giornata dalla locale squadra Mobile per furto di una bicicletta elettrica di ingente valore, e un 28enne marocchino residente a Fiorenzuola d’Arda (PC) pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine, con reati commessi in passato anche a Parma.

Dal controllo effettuato, quest’ultimo è stato trovato in possesso di una borsa schermata, fatta artigianalmente con carta stagnola e cartone al fine di eludere il sistema antitaccheggio dei negozi.

I due uomini sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti, al termine dei quali data la pericolosità sociale, in considerazione dei numerosi precedenti penali reiterati nel tempo, della mancanza di attività lavorativa e non avendo questi ultimi esigenze di parentela o di salute per poter permanere nel Comune di Parma, gli Agenti della Divisione Anticrimine hanno notificato ai due 28enni il foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma con divieto di ritorno per la durata di tre anni, per motivi legati al mantenimento della sicurezza pubblica.