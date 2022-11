Trovato con la cocaina in auto: arrestato 25enne a Lesignano

Un 25enne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Langhirano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale a Lesignano Bagni, hanno fermato l’auto a bordo della quale viaggiava l’uomo. L’atteggiamento sospetto, per un normale controllo, ha indotto i carabinieri ad effettuare una perquisizione. Così sono stati trovati quasi 35 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, nascosti in un sacchetto celato dietro una membrana di gomma posizionata vicino al piantone del volante.

La perquisizione nell’abitazione del giovane ha permesso di sequestrare un bilancino di precisione e una denaro. Portato in caserma, il 25enne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.