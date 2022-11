Abbondono e rivendita rifiuti in discarica: multati due uomini

A seguito di numerose segnalazioni riguardanti l’area davanti al centro di raccolta di via Lazio, la Polizia locale ha accertato abbandono e cernita di rifiuti nell’area.

Gli agenti hanno multato i conducenti di due furgoni appostati nei pressi del centro di raccolta che ritiravano, senza alcun titolo, rifiuti di loro interesse da cittadini che glieli affidavano, contravvenendo alle norme di corretto smaltimento.

Sul posto gli agenti hanno monitorato i furgoni che abitualmente sostano nell’area: hanno fermato un 49enne tunisino, che alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi in bicicletta, risultando sprovvisto di documenti e, a seguito di ulteriori accertamenti, irregolare sul territorio italiano. L’uomo, portato al Comando di via del Taglio, ha inoltre dichiarato false generalità agli agenti ed è così stato indagato per immigrazione clandestina e dichiarazione di false generalità.