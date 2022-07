Tutto pronto per la partenza del Gran Premio d’Austria: ecco alcune curiosità e statistiche

Su ogni sito scommesse è possibile leggere le news e le caratteristiche riguardo il Gran Premio d’Austria, spettacolare circuito di Formula 1 dove si affronteranno i piloti nelle prove (8 – 9 Luglio) e in gara il 10 luglio 2022. Ecco alcune curiosità statistiche.

I piloti che hanno vinto più volte il Gran Premio d’Austria

Inaugurato nel 1963, sono 34 le edizioni che si sono disputate del Gran Premio d’Austria, valevoli per il Mondiale di Formula 1. I piloti che hanno vinto di più nella storia di questa gara sono Bottas, Schumacher, Nico Rosberg, Alan Jones, Mika Hakkinen e Ronnie Peterson, tutti con 2 vittorie. Alain Prost insieme a Max Verstappen hanno vinto 3 volte questo Gran Premio.

L’olandese a bordo della sua Red Bull è il favorito per la vittoria quest’anno, come è possibile notare su Betfair quote GP Austria. Nel caso di vittoria diventerebbe il pilota che ha vinto di più in assoluto questa gara.

Classifica delle scuderie e motori più vincenti del Gran Premio d’Austria

La McLaren è la scuderia più vincente in assoluto di questo Gran Premio con 6 vittorie totali, seguono Mercedes e Ferrari con 5 vittorie. Al quarto posto segue la scuderia Lotus con 4 vittorie, per la Red Bull soltanto 3 vittorie.

Il motore che ha vinto più volte questa gara è americano: Ford Cosworth con 9 trionfi. Segue con 8 vittorie il motore Mercedes e chiude il podio il motore Ferrari con 5 vittorie.

Classifica delle Pole Position nel GP d’Austria

A pari merito con 3 pole per pilota ci sono Niki Lauda, René Arnoux, Nelson Piquet e Valtteri Bottas. Per quanto riguarda le scuderie è la Ferrari a dominare la classifica con 8 pole position, segue la Mercedes con 5 pole e chiude il podio la McLaren a pari merito con la scuderia Lotus: 4 pole. I motori che dominano sono Ferrari e Mercedes in testa alla classifica con 8 pole.

I re del podio nel Gran Premio d’Austria

Sono due i re che a pari merito conducono la classifica dei podi: David Coulthard e Valtteri Bottas, saliti sul podio ben 5 volte in Austria. La Ferrari è la scuderia che in assoluto è salita più volte sul podio: ben 26. Segue la McLaren con 17 podi, la scuderia Williams con 11 e la Mercedes con 9 podi.

Chi sono i favoriti per la vittoria del Gran Premio d’Austria

Il favorito in assoluto è Max Verstappen che potrebbe diventare in caso di vittoria il pilota più vincente di sempre in Austria. Anche Perez ha buone chance per vincere ma non bisogna sottovalutare Leclerc, che proverà a inseguire la Red Bull per riaprire il Mondiale Piloti di Formula 1.

Per quanto riguarda le scuderie, è lotta all’ultimo sorpasso fra Red Bull, Ferrari e Mercedes, anche in questo caso la Ferrari punterà a riaprire il Mondiale Costruttori e Carlos Sainz farà la sua parte.