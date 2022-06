Colazione in spiaggia: Garni Garten Milano Marittima

Chi non sognerebbe di vivere una vacanza al mare con servizio colazione in spiaggia incluso? Certo, è facile immaginarlo nella lussuosa cornice di un hotel a 4 o a 5 stelle…. Invece… Esistono bed and breakfast che offrono questo tipo di servizio, includendolo nel proprio tariffario standard! Impossibile? Non più! Il Garni Garten di Milano Marittima, per esempio, offre il servizio colazione in spiaggia tra quelli inclusi nel proprio tariffario base. Fare colazione in spiaggia fa subito vacanza, relax, slow living. È il primo momento della giornata in cui ci si può, finalmente, rilassare quanto basta per iniziare una nuova giornata al mare carichi di energia. La vita di tutti i giorni, spesso, non ce lo permette. Ma in vacanza possiamo avere maggiore cura di noi stessi, del nostro tempo e dei piccoli gesti che lo compongono.

L’ospite può scegliere di gustare la sua prima colazione presso la sala breakfast dell’adiacente Hotel Rosen Garden oppure di farsela portare in spiaggia, in base al trattamento scelto al momento della prenotazione. La colazione in spiaggia sarà servita presso il bar del Bagno Rosen Beach, a pochi passi dal Garni Garten, senza nemmeno attraversare la strada. Si può scegliere tra un menu fisso “colazione dolce” fatta di dolci caserecci, cereali, latte, caffè, brioche calde appena sfornate,… oppure un menu “colazione salata” in cui l’appetito del primo mattino potrà spaziare dagli affettati ai formaggi, dalle uova sode ai toast farciti, e così via. La colazione potrà essere consumata fra le 07.30 e le 11.30.

Per chi preferisce assaporare il primo pasto della giornata in un ambiente più intimo e protetto, può optare per il pacchetto allinclusive del B&B Garnì Garten: in questo caso la prima colazione è disponile presso il vicino Hotel Rosen Garden, all’interno del suo accogliente giardino. Seduti ad uno dei tavoli ben distanziati nel perimetro di un perfetto prato all’inglese, vi attarderete a degustare un buon caffè, un succo d’arancia fresca con brioche e tutto ciò che più vi aggrada. L’orario per la colazione in hotel va dalle 07.30 alle 09.30.

Il valore aggiunto di un B&B come il Garni Garten di Milano Marittima è proprio dato dal vantaggio di usufruire di servizi che non tutte le strutture di pari categoria possono permettersi. La colazione in spiaggia è uno di questi ma non è l’unico. Senza spendere cifre folli ci si può godere una vacanza confortevole e rilassante, lasciandosi viziare un po’, senza farsi mancare nulla se non il desiderio di tornare a riviverla ancora, la prossima estate!