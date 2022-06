5 cose da vedere a Parma questa estate

Parma è una città ricca di arte, cibo e storia. Luogo di produzione del Parmigiano Reggiano e del Prosciutto di Parma, è nota anche per la sua splendida architettura e i suoi antichi monumenti.

Il suo maestoso Duomo è una delle chiese più grandi e imponenti d’Europa. Inoltre, è la città dove nacque Giuseppe Verdi: qui si può visitare il Palazzo della Pilotta, che ospita tre teatri a lui dedicati.

Se volete godervi questa meravigliosa città italiana, date un’occhiata alla nostra lista di cose da fare a Parma quest’estate!

Parma è una meta perfetta per qualche giorno di relax

Parma è una destinazione ideale per qualche giorno di relax e gite fuori porta.

A Parma c’è molto da vedere e da fare, ma la città è anche un’ottima base per esplorare altre parti d’Italia.

Se siete alla ricerca di un luogo rilassante, Parma ha molto da offrire: musei, gallerie d’arte e persino shopping sono tutti disponibili nel centro della città.

Inoltre, ci sono molti posti dove potrete gustare la cucina locale: i ristoranti che servono piatti tradizionali come i tortellini o il parmigiano reggiano abbondano!

Come arrivare a Parma

Parma è facilmente raggiungibile in treno da Milano, Bologna e Roma. È anche possibile arrivare in autobus da altre città della regione.

Se avete un’auto, anche questa è una buona opzione, ma fate attenzione alla ZTL (zona a traffico limitato) per evitare multe munitevi di una buona mappa come ad esempio l’applicazione Via Michelin, facile da utilizzare.

Noleggiare un auto per muoversi per Parma

Il modo migliore per esplorare Parma è con un mezzo proprio. Noleggiare un’auto è facile con Enjoy Travel e non è nemmeno costoso!

Non vorrete perdervi nessuna delle belle attrazioni e attività di Parma, quindi è importante avere un veicolo affidabile a vostra disposizione.

Con così tante cose da fare in Italia che richiedono un mezzo di trasporto, avere un proprio mezzo di trasporto renderà il vostro viaggio molto più facile.

Duomo di Parma

Il Duomo di Parma è la chiesa principale della città. La sua costruzione iniziò nel 1196 e fu completata nel 1290.

Si trova nel centro di Parma, in via Garibaldi, vicino al Teatro Regio, al Palazzo della Pilotta.

La cattedrale è stata costruita in stile romanico a tre navate: una navata centrale fiancheggiata da navate laterali con volte a botte sostenute da colonne cilindriche; tre campate larghe con pilastri che le separano in cinque sezioni; ogni campata contiene tre archi separati da pilastri; tutti gli archi sono arrotondati alla sommità; le finestre del cleristorio hanno archi a tutto sesto e a sesto acuto alternati; l’abside sporge dal corpo principale della chiesa; la cupola copre l’area dell’abside

Palazzo della Pilotta

Il Palazzo della Pilotta, noto anche come Palazzo della Volta, è uno dei più importanti esempi di architettura rinascimentale in Italia.

Fu costruito tra il 1544 e il 1548 da Antonio da Sangallo il Giovane per Alessandro Farnese, duca di Parma e nipote di Papa Paolo III.

Situato in Piazza dei Cavalieri, è costituito da un complesso con due lunghe ali collegate da un edificio centrale con una facciata lunga 180 metri.

Battistero di Parma

Il Battistero di Parma fu costruito tra il 1196 e il 1216. È un capolavoro dell’architettura gotica e rappresenta una tappa obbligata per chi visita la città.

Il Battistero di Parma si trova in Piazza Duomo a Parma. Per maggiori informazioni sugli orari, contattate l’ufficio turistico locale per avere maggiori dettagli su come visitare questo edificio.

Teatro Farnese

Il Teatro Farnese è il più antico teatro di Parma e uno dei luoghi più importanti da visitare quest’estate.

Fu costruito nel 1618 da Ranuccio I Farnese, nipote di Papa Paolo III, che ne fece dono alla moglie.

È anche un eccellente esempio di architettura rinascimentale: la facciata è a due ordini con colonne e lesene corinzie; l’interno ha una profonda fossa con quattro ordini di gallerie sostenute da doppi archi; e ci sono grandi nicchie coronate da piccole cupole sopra di esse (uno stile noto come “pergola” o “vigna”).

Il Teatro Farnese è tuttora in funzione, per cui è possibile assistere a spettacoli durante il tour di Parma.

Parco Ducale

Ci sono molte cose da vedere a Parma, ma se avete poco tempo a disposizione e volete trascorrerlo all’aria aperta, il Parco Ducale è il posto migliore dove andare.

Si trova proprio nel centro di Parma e ha tutto ciò che si può desiderare da un parco: un lago e un giardino botanico.

L’Orto Botanico è ideale sia per i bambini che per gli adulti, perché entrambi hanno il loro parco giochi!

Se cercate qualcosa di più rilassante, potete recarvi sul lungolago o fare un picnic sotto uno dei suoi numerosi alberi.

Ci sono anche molte panchine dove le persone possono sedersi per godersi la pausa pranzo dal lavoro o semplicemente per riposarsi dopo aver camminato tutto il giorno!

Conclusioni

Come potete vedere, la città di Parma ha molto da offrire. Se volete esplorare meglio la regione, ci sono molti luoghi da visitare e cose da fare nelle vicinanze.

Inoltre, è situata a poche ore da Milano in auto o in treno. Speriamo che questi suggerimenti vi aiutino a pianificare il vostro viaggio a Parma quest’estate!