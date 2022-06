I migliori giochi di carte online per passare il tempo

Se siete alla ricerca di un gioco per passare il tempo e divertirvi, i giochi di carte sono probabilmente la soluzione migliore.

Offrono un grande valore di intrattenimento e possono essere giocati ovunque e in qualsiasi momento.

La buona notizia è che ci sono molti tipi diversi di giochi di carte che si possono giocare online.

Ecco un elenco di alcuni dei più popolari:

Poker Texas Hold’Em

Il poker è un altro gioco classico che è diventato sempre più popolare nel corso degli anni grazie alla sua semplicità e alla strategia necessaria per vincere grandi piatti.

Esistono diversi tipi di giochi di poker disponibili online, tra cui il Texas Hold ‘Em e l’Omaha Hold ‘Em in versione gratuita oppure a soldi veri su piattaforme legali come Gioco Digitale.

Esistono anche molte varianti diverse all’interno di ogni tipo di gioco di poker che li rendono divertenti da provare se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo ed eccitante!

Solitario

Il solitario è uno dei giochi di carte più popolari mai creati. È noto anche come Solitario Klondike o Pazienza.

Questo gioco è stato inventato nel XVIII secolo e da allora è sempre esistito.

L’obiettivo del gioco è creare quattro pile, dall’Asso al Re, per ogni seme, rimuovendo le carte dal tableau o dalla pila di riserva fino a quando non rimane una sola carta non giocata sul tableau.

Si ottengono punti premio se si riescono a completare tutte e quattro le pile senza che rimangano carte in mano o se si riesce a eliminare tutte le carte dal tavolo entro una sola mossa!

Se non si verifica nessuna delle due cose, si perdono punti!

Ramino

Il ramino è un altro classico gioco di carte che esiste da secoli! Originariamente veniva giocato in India e poi si è diffuso in tutta l’Asia, prima di arrivare in Europa occidentale durante l’epoca coloniale, quando gli europei hanno iniziato a commerciare con i loro amici.

FreeCell

FreeCell è uno dei giochi di solitario più popolari, con milioni di giocatori in tutto il mondo che si divertono a giocare a questo classico gioco di carte online.

In FreeCell, si lavora attraverso quattro strati di carte spostandole finché non sono tutte in ordine crescente, dall’asso al re.

Se vi bloccate, cliccate su “Annulla” per tornare indietro di una mossa e riprovate! Se riuscirete a completare ogni livello senza errori, guadagnerete delle stelle che sbloccheranno nuovi livelli e fantastici traguardi!

Uno

Uno è un gioco molto popolare tra i bambini e gli adulti. Viene giocato da due o più giocatori a turno.

Lo scopo del gioco è quello di essere il primo giocatore a scartare tutte le proprie carte facendo corrispondere il colore o il numero di ciascuna carta.

È disponibile su Android, iOS, Windows Phone e Amazon App Store, ecc.

Go Fish

Go Fish è un altro popolare gioco di carte giocato soprattutto dai bambini, ma anche gli adulti si divertono.

In questo gioco, un giocatore chiede a un altro giocatore una carta specifica mentre ha quella carta in mano, quindi deve dire “Go Fish”, il che significa che ha quella particolare carta in mano e non può dargliela, e poi continuare a chiedere finché non ottiene ciò che vuole o finché un altro giocatore non esce perché non ne ha nessuna.