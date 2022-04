4 dei migliori centrocampisti dell’Inter degli ultimi anni

Oggi ci concentreremo sui migliori centrocampisti dell’Inter degli ultimi anni.

I giocatori inclusi in questa lista sono stati scelti in base all’importanza che hanno avuto per la squadra e alle loro prestazioni, non solo da un punto di vista statistico ma anche qualitativo.

Come tutti sapete, l’Inter ha una grande tradizione per quanto riguarda i calciatori in mezzo al campo.

Ma chi è il miglior centrocampista di sempre all’Inter? Se chiedete a qualsiasi vero tifoso nerazzurro, probabilmente dirà Dejan Stankovic. Il centrocampista serbo è ancora considerato uno dei migliori centrocampisti della storia del club.

Vediamo chi sono i 4 migliori centrocampisti dell’Inter degli ultimi anni:

Esteban Cambiasso

Esteban Cambiasso ha avuto una notevole carriera all’Inter, giocando per il club per 10 anni ottenendo ben 318 presenze in tutte le competizioni.

L’argentino ha vinto cinque titoli di Serie A e uno di Champions League con la squadra. Cambiasso è stato uno dei giocatori più importanti della squadra che ha vinto lo storico triplete sotto la guida del grande Jose Mourinho nella stagione 2009-10.

Il centrocampista ha segnato 37 gol durante il suo periodo con l’Inter, ma è stata la sua capacità di interrompere gli attacchi e leggere il gioco che lo ha reso così prezioso per i nerazzurri.

Dejan Stankovic

Dejan Stankovic ha vinto cinque dei suoi sei scudetti con l’Inter, oltre a due Coppe Italia e una Champions League.

Ha collezionato più di 200 presenze per i giganti milanesi in tutte le competizioni.

Il centrocampista serbo ha segnato un gol da dentro la propria metà campo contro il Siena nel 2008, goal che è ancora considerato uno dei migliori segnati da un giocatore dell’Inter.

Dejan Stankovic ha anche giocato un ruolo fondamentale nell’aiutare l’Inter a vincere il suo primo trofeo di Champions League che mancava nella bacheca della squadra milanese dal 1965.

Wesley Sneijder

Wesley Sneijder è nato il 9 giugno 1984 a Utrecht, nei Paesi Bassi. Ha iniziato la sua carriera con l’Ajax da adolescente.

Wesley Sneijder ha giocato sei anni per l’Ajax prima di trasferirsi al Real Madrid nel 2007. Ha trascorso tre anni al Real Madrid prima di unirsi al club milanese nel 2009.

Wesley Sneijder ha vinto molti trofei con l’Inter tra cui il titolo di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Champions League.

Ha lasciato Milano nel 2013 dopo aver giocato quattro anni per l’Inter dove ha collezionato ben 128 presenze e segnato 31 gol.

Marcelo Brozovic

Il croato è stato uno dei migliori centrocampisti dell’Inter negli ultimi anni. Il centrocampista ha attirato l’attenzione di molte squadre tra cui il Manchester United, che era interessato a lui la scorsa estate.

Data la sua capacità di segnare gol e fornire assist, sta dimostrando di essere una risorsa preziosa per la squadra di Inzaghi.

Marcelo Brozovic può fare tutto bene a centrocampo. Fa da scudo ai quattro di dietro, ricicla il possesso di palla e ha anche la potenza per irrompere nell’area di rigore e arrivare alla conclusione.