Compro auto in contanti, tutto quello che c’è da sapere prima di vendere

Cosa sapere prima di vendere una vettura usata affidandosi ai relativi servizi di acquisto diretto con pagamento in contanti, che in molti hanno imparato a conoscere in quanto ormai sono presenti in tutte le principali città d’Italia oltre che ampiamente pubblicizzati universalmente sul web.

Chiunque si sarà imbattuto almeno una volta in una pubblicità, multimediale o cartacea, riferita ai servizi di compro auto usate con pagamento in contanti: indubbiamente una proposta di questo genere è allettante per tanti automobilisti, in particolare per coloro i quali abbiano tra le mani una vettura non più in condizioni ottimali, particolarmente datata, rovinata, con danni a carrozzeria o motore.



Altra fattispecie molto diffusa è quella che vede i proprietari rivolgersi a questi servizi nel caso in cui abbiano particolare fretta di vendere la propria vettura andando a monetizzare in tempi rapidi. E allora niente suona meglio di un servizio che offra acquisto auto immediato con pagamento in contanti. Andiamo a vedere quali sono le accortezze da seguire per usufruire in sicurezza di questi intermediari.

3 consigli per vendere in sicurezza a un compro auto usate.

È bene scegliere con attenzione il servizio di c ompro auto in contanti al quale ci si sta rivolgendo. Il mercato è ampio e come sempre in questi casi ci sono realtà affidabili che operano al fianco di altri intermediari meno trasparenti: e allora particolare attenzione va riposta al metodo di pagamento garantito (ok i contanti, ma nel rispetto del limite stabilito per legge) ed alla modalità. In questo caso le accortezze non sono mai troppe. 1.

2. Cosa ne sarà della mia auto? Una domanda legittima anche se una volta venduta non sarà più argomento di pertinenza del proprietario. E il punto è esattamente questo, fare in modo di vendere portando a termine tutte le relative pratiche per il passaggio di proprietà così da essere certi che, una volta venduta l’auto, non si avrà più alcuna responsabilità.

3. Quotazione dell’auto usata: quanto può valere una vettura usata? Ovviamente dipende da numerosi fattori che non possono essere indicati e che sono soggettivi, da valutare di volta in volta. Come si diceva, chi si rivolge a questi servizi lo f perché ha tra le mani un veicolo non più in condizioni ottimali o perché vuole monetizzare rapidamente: in en t rambi i casi i compro auto usate sono una soluzione efficace, ovviamente essendo ben consci del fatto che la quotazione non sarà da capogiro.

Sono questi i 3 ‘paletti’ sui quali nasarsi quando ci si rivolge ad un servizio di compro auto usate con pagamento immediato in contanti. Un mercato che sta esplodendo in tutta Italia garantendo anche una certa dinamicità al comparto automobilistico che non vive certamente il suo momento di maggiore splendore.