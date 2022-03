Tutti i segreti della matematica nel gioco

C’è una famosissima scena, nel film “Una notte da leoni”, in cui il protagonista Zach Galifianakis si reca al casinò, deve vincere a tutti costi per salvare il destino del suo gruppo di amici e, in uno slancio di genialità, inizia a studiare il procedimento matematico che c’è dietro ogni gioco. Intorno a lui iniziano a vorticare numeri, radici quadrate, parentesi, incognite e risultati. Non spoileriamo il finale, ma ci poniamo solo una domanda: basta sapere la matematica per vincere nel gioco d’azzardo?

Per rispondere a questa domanda scomodiamo niente di meno che il matematico e fisico Blaise Pascal, che parlava in questi termini del rapporto tra numeri e gioco: “La teoria della probabilità non è in fondo che buon senso ridotto a calcolo; essa permette di valutare con esattezza ciò che le menti illuminate sentono per una specie di istinto senza rendersene conto… E’ notevole come tale scienza, che è cominciata con gli studi dei giochi d’azzardo, si sia elevata ai più importanti oggetti delle conoscenze umane”.

La matematica nel gioco

Anche Galileo Galilei si era espresso, nel 1630, a proposito delle probabilità di vincita. Lo fece per spiegare a un gruppo di nobili fiorentini come mai, nel gioco a tre dadi chiamato “Zara”, uscissero sempre il 10 e l’11. “Galileo calcolò che esistono 27 modi per ottenere il 10 e l’11 da tre dadi contro i soli 25 per il 9 e il 12 – spiega la professoressa Maria Bovetti, insegnante, sul blog di matematica dell’Università Bocconi di Milano – Ormai è chiaro che lo studio sistematico della probabilità è nato dall’esigenza di risolvere dei problemi puramente pratici legati al gioco d’azzardo”.

E così in molti hanno provato a calcolare le probabilità di vincita nel blackjack, nel lotto, nel poker e nel Texas Hold’Em. Senza però sapere una cosa: l’unica ricetta vincente è quella di giocare in maniera responsabile.

Algoritmi e slot machine

Che non ci sia niente di razionale e di calcolabile, lo dicono bene i funzionamenti dei casinò online. A chi infatti propone strategie sicure, calcoli improbabili, equazioni per capire quale rullo sta per pagare, basterebbe rispondere che una delle regole matematiche delle slot online è quella che si regge intorno al RNG, ovvero il Random Number Generator, il generatore di numeri casuali. Grazie a un determinato algoritmo viene determinata la combinazione sullo schermo. Altro, insomma, che calcoli sicuri. La matematica, nel gioco, c’è, ma è impossibile calcolarla.