Chi vincerà la Premier League?

La Premier League è senza dubbio il miglior campionato nazionale di calcio. Questo è dato non solo dalla sua ricca storia o dal fatto che questo sport sia nato in Inghilterra. Quando si tratta di puro spirito agonistico, la Premier League non ha eguali.

Al contrario di altri campionati, dove le squadre favorite per la conquista del titolo sono due o tre al massimo, in Premier League ci sono tanti club che possono concorrere per la vittoria finale.

Questo fa della Premier League un torneo particolarmente seguito e, data la sua peculiarità appena citata, anche molto difficile quando si tratta di pronosticare la squadra vincente.

Ad oggi, sono diverse le squadre che potrebbero vincere la Premier League, ma una più di tutte sembra essere lanciatissima verso la vittoria finale, ovvero il Manchester City. In pochi saranno in disaccordo se affermiamo che è il club migliore al momento, grazie anche all’allenatore Pep Guardiola, anch’egli considerato uno dei migliori tecnici in circolazione.

Il City ha sempre avuto le risorse finanziarie e i giocatori necessari per poter vincere, ma Guardiola ha indubbiamente fatto la differenza quando si è trattato di trasformare la teoria in pratica. L’anno scorso, il tecnico spagnolo ha guidato il City alla conquista della Premier e cercherà di fare lo stesso anche nella stagione in corso.

A giudicare da come il club sta dominando il campionato inglese, le possibilità che riesca a ripetere ciò che ha fatto recentemente non mancano affatto.

Il Manchester City deve però fare i conti con alcune avversarie piuttosto insidiose, alle quali basterà saper approfittare nel caso di qualche scivolone degli uomini di Guardiola. Tra le avversarie più temibili ricordiamo il Liverpool, che negli ultimi anni è stato rivoluzionato dall’arrivo di Jürgen Klopp.

Il tecnico tedesco è riuscito a fare dei Reds una formazione da non sottovalutare, grazie allo stile di gioco particolarmente intenso. La mano di Klopp ha guidato il club verso la conquista della Champions League e del titolo di Premier League, un’impresa davvero incredibile. Il Liverpool, insieme al Chelsea, sono quindi squadre da tenere d’occhio.

Parlando del Chelsea, i Blues hanno iniziato molto bene la stagione, ma dopo una serie di prestazioni opache sono scivolati al terzo posto. Non dimentichiamo che la squadra guidata da Thomas Tuchel è reduce dalla vittoria in Champions la scorsa primavera, quindi il club si darà indubbiamente da fare per risalire la classifica.

In fin dei conti, c’è ancora tempo per Chelsea e Liverpool per cercare di raggiungere il Manchester City. Allo stato attuale però sembra proprio essere il City la super favorita per la vittoria della Premier League.