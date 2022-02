Tostapane Elettrico: cos’è e perché averne uno

Il tostapane elettrico rappresenta uno degli elettrodomestici più comuni in quanto facilissimo da utilizzare e molto economico. E poi occupa davvero poco spazio e può quindi essere inserito in qualsiasi tipo di cucina – anche in quelle molto piccole.

Se possiedi un tostapane elettrico hai innanzitutto la possibilità di preparare i classici – ma sempre squisiti – toast al formaggio e prosciutto cotto, ma puoi anche tostare singole fette di pane per gustarle con la marmellata al mattino, o preparare antipasti e bruschette per te e i tuoi ospiti. Insomma, quando si parla di tostapane elettrico parliamo di un piccolo elettrodomestico versatile e molto pratico, capace di soddisfare ogni tipo di palato, tuo, dei tuoi amici o della tua famiglia.

Nonostante questo, non tutti questi elettrodomestici sono uguali tra loro. Se stai pensando di acquistarne uno allora sei nel posto giusto! In questa piccola guida andremo a vedere quali sono le sue caratteristiche principali e perché devi assolutamente averne uno nella tua cucina.

Iniziamo!

Come nasce il tostapane?

Prima che venisse inventato quello che oggi è il classico tostapane, il pane veniva abbrustolito su un’apposita struttura di metallo. Questa veniva poi messa direttamente sulla tenaglia del camino oppure adagiata sul fuoco.

Nel 1905 fu costruito il primo apparecchio elettrico pienamente funzionante da Frank Shailor e prodotto dallaGeneral Electric nel 1909. Fu invece nel 1919 che Charles Strite brevettò il primo tostapane dal funzionamento automatico, grazie alla creazione della lega metallica cromo-nichel, che era nota per essere particolarmente resistente ad altissime temperature.

Questo dispositivo automatico consentì che il tostapane emettesse calore soltanto per il tempo necessario a dorare le fette – senza bruciarle!

L’evoluzione sociale e tecnologica hanno letteralmente fatto il resto, donandoci quel piccolo elettrodomestico che oggi tutti noi conosciamo.

Tostapane Elettrico: caratteristiche tecniche

Guardiamo adesso a quelle che sono le caratteristiche tecniche principali di un tostapane elettrico, cercando soprattutto di capire le differenze che intercorrono tra un modello professionale ed uno domestico.

Un tostapane professionale in linea di principio somiglia a quello domestico, ma a differenza di quest’ultimo viene utilizzato all’interno di ristoranti, mense e bar, per cui deve assolutamente avere alcune precise caratteristiche che possono garantire a questo piccolo elettrodomestico di ottenere ottimi risultati anche per un lasso di tempo molto lungo.

La prima differenza fondamentale fra un tostapane professionale ed uno ordinario riguarda la potenza. Infatti, nel primo caso la potenza massima arriva a circa 2300 Watt – in realtà in alcuni casi anche oltre e grazie a questa elevata potenza alcuni possono addirittura preparare fino a 130 toast in un’ora soltanto – mentre nel secondo caso la potenza si aggira intorno ai 1500 Watt – nei modelli migliori. Un elemento che si collega strettamente con la potenza è la velocità di riscaldamento delle resistenze: minore è il tempo che impiega a riscaldarsi, maggiore è il numero di fette che è possibile preparare. I tostapane elettrici domestici impiegano circa 2-3 minuti per riscaldarsi, contro i soli 15 secondi per toast per quelli professionali.

Un’altra caratteristica che differenzia in generale questi due modelli è la capacità – in alcuni casi è possibile preparare anche 4 toast per volta!

Funzioni ed accessori indispensabili

Il tostapane elettrico è sicuramente un elettrodomestico utilizzato soprattutto quando bisogna preparare un pasto al volo – o comunque quando siamo particolarmente di fretta. Proprio per questo motivo esistono delle funzioni e degli accessori che non dovrebbero mai mancare, per cui se stai pensando di acquistarne uno cerca di vedere sempre se il prodotto che stai acquistando ha queste caratteristiche.

Innanzitutto è molto utile lo spazio per quattro toast, che rappresenta un grande vantaggio soprattutto per le famiglie. Se invece non avete questa esigenza potete anche scegliere un alloggiamento più piccolo che cuoce un toast alla volta.

Un altro elemento utile è l’avvolgicavo, che consente di conservare in modo ottimale il filo che collega il tostapane alla corrente, evitando così che occupi spazio inutilmente – ed è anche più sicuro!

Indispensabile è poi il vassoio che raccoglie le briciole. Questo cassetto – che in tutti i modelli è estraibile – consente di poter rimuovere qualsiasi traccia di cibo dopo la cottura dei toast.

I migliori modelli di tostapane riescono inoltre a controllare la cottura delle fettine e ad espellere automaticamente il pane per evitare che ci si scotti – particolarmente utile se sei di fretta!

Altra opzione fondamentale è quella dello scongelamento, che consente di inserire il pane ancora congelato riscaldandolo in pochissimi minuti.

Alcuni modelli si spengono autonomamente una volta che la cottura è terminata. Per far fronte a possibili incidenti, questa è un’opzione molto importante. Infine il timer consente di programmare i tempi della cucina, scongiurando gli sprechi di energia elettrica.

Modello orizzontale o verticale?

Il modello di tostapane più noto è senza ombra di dubbio quello verticale, dove le fette di pane vengono inserite nelle due fessure e una volta cotte al punto giusto fuoriescono grazie ad una leva. Negli ultimi anni però si è sempre di più diffuso anche il modello orizzontale, usato soprattutto in bar e ristoranti. Questi modelli sono caratterizzati da una piastra su cui è possibile posizionare toast, ma anche carne da grigliare e verdure, rendendo questo piccolo elettrodomestico ancora più pratico e versatile.

In vendita esistono vari tipi di tostapane orizzontali, dai più piccoli a quelli più grandi, per cui qualsiasi sia la tua esigenza troverai sempre il modello che più fa per te.

Se decidi di optare per un tostapane elettrico orizzontale devi considerare un grande aspetto: le piastre. Queste possono essere rimosse immediatamente dopo aver tostato il pane – o un altro alimento – in modo da essere interamente pulite. Ricorda che prima di pulirle va sempre tolta la presa della corrente e aspettato che le piastre si raffreddino.

Se stai cercando il migliore modello che soddisfi tutte le tue esigenze e che abbia un ottimo rapporto qualità/prezzo, ti consigliamo di leggere questa guida sui migliori modelli di tostapane elettrici. Troverai tutto ciò che stai cercando!