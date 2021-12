Chioma: non solo cura dei capelli. Un’esperienza emozionale nel cuore di Parma

Cura dei capelli: quali benefici?

Il ruolo dei capelli nella vita di una persona è estremamente importante. A volte si pensa che la giusta acconciatura, il taglio perfetto o il colore adatto siano soltanto dei dettagli, ma non è affatto così.

Curare i capelli favorisce il benessere fisico e psicologico della persona. Per questo motivo, è fondamentale affidarsi a professionisti del settore, come gli hair stylist di Chioma che lavorano al servizio delle donne e degli uomini di Parma che vogliono dare un tocco in più ai propri capelli.

Vuoi sapere quali benefici ricavi quando ti prendi cura dei tuoi capelli?

Acquisti più autostima. Ti rilassi mentre un esperto hair stylist si prende cura di te. Ti concentri, per un attimo, solo sulla tua persona. Ricevi dei consigli esperti sui tuoi capelli e sulla loro cura. Socializzi e dialoghi anche con persone che conosci meno.

Se vuoi prenderti cura dei tuoi capelli e della tua persona nel migliore modo possibile, non devi fare altro che affidarti alla professionalità di Chioma.

I saloni Chioma

Marco e Simona sono i titolari dei saloni Chioma e li portano avanti con grande passione, spirito di sacrificio e, soprattutto, amore per il loro mestiere.

La loro è una visione creativa che si basa sull’arte e che offre a chi sceglie di affidarsi a loro una vera e propria experience di benessere fisico ed emotivo.

Ogni salone è curato nei minimi dettagli anche dal punto di vista del design. In questo modo, hai la possibilità di vivere un’esperienza unica, che sia più di un appuntamento dal parrucchiere.

Chioma ha una lunga tradizione, che parte dal 1965 e che oggi la conduce ad avere 3 saloni nella città di Parma, con una serie di servizi che non puoi non aver voglia di provare.

Barberia è il salone Chioma nato nel 2013, che puoi trovare in piazza della Steccata, nel centro storico di Parma, e che è dedicato esclusivamente agli uomini, per un hair styling che accontenti tutti, giovani e meno giovani. Cinema Roma è il salone di viale Tanara, all’interno del quale puoi vivere un’esperienza completa, grazie anche alla presenza di una zona relax e di una cabina estetica. Inoltre, hai la possibilità di portare con te i tuoi bimbi e farli divertire nella ludoteca creata appositamente per loro. Il salone Chioma di Via La Spezia 86, infine, ti colpirà già a partire dal design, che vede materiali eco-sostenibili, perfetti per rispettare l’ambiente.

Nei saloni Chioma potrai usufruire di moltissimi servizi, curati nel dettaglio e adattati alle necessità di ogni cliente.

Un esempio? Solo qui puoi provare la bellezza del “Metodo taglio Chioma”, ossia una tipologia di taglio particolare, che prevede la caduta naturale sui capelli asciutti.

Qualunque sia il servizio di cui hai bisogno, gli hair stylist Chioma studiano la struttura, la predisposizione del capello, i tuoi tratti somatici e tanti altri dettagli, per creare il look fatto apposta per te.

Tra le grandi opportunità che Chioma offre c’è anche quella di aver creato un’Accademia riconosciuta dalla Regione. In questo modo, chi vuole intraprendere questo mestiere ha la possibilità di studiare e di formarsi grazie agli insegnamenti di grandi professionisti.

Se scegli di affidarti a Chioma, sceglierai la professionalità, l’arte ma anche la bellezza di sentirsi bene con se stessi