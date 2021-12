Escape Room: ecco le avventure realistiche di Cronos a Parma

Trascorrere una serata alternativa all’insegna del divertimento e del gioco è ormai una realtà concreta. Una possibilità resa reale dalle diverse escape room presenti al giorno d’oggi in tutta Italia. Un esempio interessante che mostra le potenzialità di questa esperienza speciale è rintracciabile nella città di Parma. Qui è infatti possibile sperimentare avventure realistiche e coinvolgenti grazie alle escape room proposte da Cronos.

Il gioco, la possibilità di confrontarsi con scenari diversi dal solito o con misteri ed enigmi sono elementi che attirano l’essere umano da sempre, per poter trascorrere momenti diversi all’interno della propria quotidianità. Uscire dalla solita routine e mettersi in gioco in modo pratico interagendo con gli altri è infatti un desiderio comune.

Proprio grazie alla loro capacità di soddisfare al meglio questo bisogno stanno intercettando un grande successo anche in tutta Italia le escape room, che rappresentano l’occasione ideale per poter trascorrere una serata divertente e alternativa, in compagnia di amici, familiari, affetti oppure colleghi di lavoro.

In Emilia Romagna è possibile vivere un’esperienza indimenticabile grazie al franchising Cronos, che è presente sul territorio con un’escape room a Parma che si contraddistingue per la varietà delle esperienze che mette a disposizione degli amanti dell’avventura e dei misteri.

Gioco, tempo di qualità e logica: l’attrattiva delle escape room

Le escape room mostrano quanto possa essere utile sperimentare esperienze diverse per rompere la solita routine.

Questo sempre con un occhio di riguardo a possibilità e strumenti che siano in grado di far Naturalmente, trascorrere momenti piacevoli all’insegna del gioco si rivela vantaggioso sotto molteplici punti di vista. In queste occasioni, infatti, si ha innanzitutto la possibilità di allenare il pensiero laterale, la logica, nonché la capacità di rintracciare connessioni.

Al tempo stesso, le escape room permettono di condividere un’esperienza intrigante e diversa dalle solite attività ludiche, dando la possibilità di trarre vantaggi anche dal punto di vista relazionale: queste esperienze, infatti, permettono di rafforzare lo spirito di squadra.

Motivo per cui si tratta di una possibilità molto apprezzata anche a livello aziendale, per fare team building. Nella pratica, le persone allora hanno di norma 60 minuti per esplorare la stanza dedicata e risolvere gli enigmi proposti: un meccanismo che le porta a collaborare, a scambiarsi informazioni, a socializzare e a diventare parte attiva del gruppo che si viene a creare.

Scenari diversi per un’esperienza di valore

Per quanto concerne il caso specifico della escape room Cronos, nella città di Parma è possibile confrontarsi con le sfide offerte da diverse stanze. Ognuna di queste si fonda su un tema o un immaginario che guida i partecipanti lungo tutto il gioco.

È così che le persone possono scegliere fra l’escape room Jurassic World, che trasporta i giocatori nell’universo perduto del famoso film. In alternativa è possibile seguire le orme di Dante e del suo viaggio nel mondo degli inferi nella stanza dell’Inferno di Dante. O ancora, si può scegliere di andare a caccia di alieni grazie all’escape room dedicata all’Area 51.

Tutte le stanze sono accomunate dalla cura fin nei minimi particolari delle ambientazioni e dai misteri coinvolgenti, realizzati dai migliori enigmisti del settore. Ogni dettaglio è infatti stato ideato per stimolare il pensiero e le capacità dei partecipanti, sempre all’interno di un ambiente confortante, privo di qualsiasi richiamo horror, così da non suscitare in alcun modo paura nei giocatori.