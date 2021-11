Quali sono le squadre favorite e le sorprese in Champions ed Europa League

Sotto diverse prospettive i due mondi di sport e scommesse sono strettamente legati e molto spesso si intersecano fra loro, nel senso che quando una squadra scende in campo o si prepara ad affrontare un torneo stascommettendo sulle proprie potenzialità e punta a superare se stessa.

Individuare le squadre favorite nelle competizioni europee potrebbe sembrare estremamente semplice, in realtà capitasempre più spesso che sono le sorprese a dominare i gironi, qualificarsi, arrivare più in fondo possibile al torneo e persino a vincerlo. Fra top e flop, sorprese e conferme, ecco una breve analisi della situazione europea attuale.

Le squadre favorite in Champions League

Su tutte, il PSG è la squadra favorita in assoluto: domina ilGruppo A e non sembra voler arrestare la sua ascesa. Anche il Manchester City potrebbe arrivare fino in fondosenza particolari problemi.

Un’altra squadra che sta dimostrando di essere all’altezzaquest’anno è il Liverpool, con 9 punti nel Gruppo B. Per ilGruppo E la favorita è il Bayern Monaco che viaggia a ritmo sostenuto con tantissimi gol.

Le sorprese della Champions

L’Ajax con la vittoria schiacciante contro il Dortmund per 4 – 0 si candida a essere una grande sorpresa di questaedizione della competizione europea più amata daglisportivi. Attenzione all’Atalanta di Gasperini che potrebbearrivare tranquillamente agli ottavi e con un po’ di fortuna superarli senza particolari problemi.

Flop di Champions

Con zero punti in 3 partite, la situazione del Milan diventadavvero difficile, tanto che potrebbe rischiare di saltare anche l’Europa League in caso di mancato terzo posto. Attenzione però, quello che potrebbe sembrare un flop a tutti gli effetti potrebbe rivelarsi soltanto un harakiri per dedicarsi a tempo pieno al campionato italiano e puntareallo scudetto.

Un altro flop clamoroso è sicuramente quello del Barcellona che nelle prime due partite ha racimolato zeropunti e si prepara a puntare all’Europa League, uscire da qualsiasi competizione europea o rimontare. Per ora soltanto poco spettacolo lontano dal livello a cui la squadra ci aveva abituato negli ultimi anni.

Favorite e sorprese di Europa League

Le favorite per quanto riguarda l’Europa League sonoancora difficili da pronosticare in quanto mancano le squadre che dalla Champions verranno retrocesse in questa competizione. Attualmente il Lione e il PSV sonosicuramente le squadre che più hanno dato la sensazione di voler arrivare fino in fondo.

Per quanto riguarda le sorprese, la Stella Rossa e il Legiasono sicuramente le due squadre underdog che nessuno si aspettava, stanno facendo un ottimo girone e viaggianodirette verso i sedicesimi.

Veniamo ora alle italiane. Per il Napoli la situazione non è semplice e la squadra rischia di retrocedere in ConferenceLeague, salvo “remuntade” improvvise nelle ultime gare.

La Lazio di Sarri si mantiene in bilico e si prepara ad arrivare fino in fondo, il mister potrebbe faretranquillamente il bis di questa coppa che ha già vinto con il Chelsea ma è necessario che la squadra trovi stabilità.