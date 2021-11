Criptovalute: nuovo record del valore di mercato, cosa aspettarsi nei prossimi mesi?

In questa parte finale dell’anno il mondo crypto sta registrando record su record. Il Bitcoinn ha toccato il suo massimo storico e poi si è avvicinato nuovamente a quota 67.000 dollari, ma bisogna guardare anche oltre: la moneta digitale più famosa rappresenta “solo” il 40% del mercato complessivo. Anche nel restante 60% sono tante le altcoin che stanno andando alla grande, con il segno più che è l’assoluto protagonista.

Anche l’Ethereum, l’eterna numero due del comparto, ha toccato il suo massimo e si mantiene intorno alla soglia dei 4.700 dollari, confortando le previsioni degli analisti che avevano pronosticato una salita del prezzo verso quota 5.000. Anche tra le criptovalute meno note ci sono delle crescite impressionanti; ovviamente non mancano i token che perdono terreno (ad esempio il Solana ed il Binance Coin), ma il valore dell’intero mercato ha infranto tutti i primati, superando i 3.000 miliardi di dollari.

Come seguire l’andamento del mondo crypto

I numeri non mentono: le criptovalute sono l’asset del momento. Tantissime persone si sono avvicinate al mondo dei mercati finanziari proprio perché affascinante dal panporama delle cryptocurrency. In fondo, al giorno d’oggi, per investire è sufficiente avere un computer o un telefono ed una connessione ad internet; possono bastare questi ingredienti per iniziare a negoziare sulle piattaforme di trading online o per acquistare le criptovalute tramite gli exchange,

Previsioni sulle criptovalute: nuovi record in vista?

I record conquistati dal mercato delle criptovalute in queste settimane sembrano destinati a non restare un caso isolato. Le indagini condotte tra trader ed investitori mostrano un elevato livello di fiducia: il 40% di chi già possiede delle criptovalute si è detto disposto ad effettuare nuovi investimenti su questo asset, anche nel breve periodo. Il Bitcoin continua ad essere l’oggetto dei desideri per tantissime persone.

Le previsioni relative alla criptovaluta più famosa sono molto positive; difficilmente si raggiungeranno le vette pronosticate qualche anno fa da alcuni esperti che si erano sbilanciati un po’ troppo con i giudizi, ma sono molti gli analisti convinti che nei prossimi mesi il Bitcoin possa finalmente prendere la strada verso una quotazione di 100.000 dollari; c’è anche chi è convinto che la scalata non si fermerà a questa soglia.

La crescita del Bitcoin dovrebbe trascinare l’intero comparto. Abbiamo visto che il mondo crypto ha toccato il suo massimo di sempre con un valore complessivo superiore ai 3.000 miliardi di dollari. Dire con esattezza cosa accadrà nei prossimi mesi è molto difficile, vista l’elevato grado di volatilità, però c’è già chi ha pronosticato una salita verso 5.000 miliardi di dollari entro il 2030, Nei prossimi mesi può essere interessante seguire con attenzione l’evoluzione di valute digitali come Cardano. Solana, Uniswap, Chainlink e Shiba Inu.