Scommesse in netto aumento in Italia

La situazione attuale per quanto riguarda il mercato del gioco online in Italia sembrerebbe essere in una fase di crescita sostanziale.

È stato infatti registrato un aumento del 14% rispetto allo scorso aprile e di ben 94% rispetto a maggio. Questo significativo incremento delle entrate ha sicuramente qualcosa a che fare con la crisi sanitaria e ciò risulta perfettamente comprensibile ai nostri occhi. D’altra parte conosciamo tutti la storia e gli effetti della pandemia di Covid-19 che ha costretto ognuno di noi a passare gran parte del tempo tra le mura dei nostri appartamenti.

Ciò ha fatto sì che molti italiani riscoprissero vecchie passioni ed ne creassero di nuove. Il gioco online in tal senso sembrerebbe aver colpito nel segno: oggigiorno risulta effettivamente semplicissimo scommettere sia sugli sport, sia giocare online ad uno dei titoli da casinò più popolari: Poker, Baccarat, Blackjack, Slot e anche Roulette sono agevolmente accessibili post registrazione ad uno dei migliori portali presenti online.

Ma come fare a scegliere quello che più si adatta alle esigenze di ognuno? Questo è un altro fattore preso di mira e semplificato durante la pandemia per il piacere di ogni giocatore. Effettivamente basta collegarsi a siti come www.casinoitaliani.it per avere subito dispoibili a confronto tutti gli elementi essenziali per poter fare la propria scelta. I bonus più sostanziosi e le offerte migliori saranno pronte per essere consultate e consentire a chiunque di scegliere in maniera rapida ed efficace il proprio portale preferito.

La risalita delle aziende

Senza dubbio le strategie di marketing attuate in questo periodo hanno inciso particolarmente, molte aziende hanno puntato a campagne pubblicitarie che portassero a comprendere gli appassionati che questa tipologia di possibilità è oggi attuabile con molta semplicità. Molta gente, soprattutto chi non si è mai avvicinato a questo mondo, nutre ancora qualche preoccupazione a riguardo. Ecco come un’autorizzazione governativa può totalmente ribaltare ogni ansia a riguardo.

L’Agenzia Dogane e Monopoli rilascia la propria licenza soltanto ai portali di gioco migliori che dimostrano di possedere tutte le caratteristiche essenziali per raggiungere alti standard di sicurezza. Nessun pensiero negativo quindi, ma solo tanto divertimento. Questo gli italiani lo hanno ben capito e le statistiche parlano chiaro a conferma di ciò. La raccomandazione per chi vuol divertirsi senza incorrere in possibili pericoli dovuti alla sicurezza è quindi quella di scegliere che esibiscono il logo ADM (o relativa dicitura) all’interno delle loro pagine.

Statistiche: scommesse e casinò a confronto

Basta tornare a Maggio per rendersi conto come negli ultimi mesi il settore delle scommesse abbia subito un momento critico, oscillando nel mercato con una particolare tendenza al rialzo. Ciò è avvenuto proprio nel momento in cui le entrate dei casinò erano diminuite a causa delle chiusure avvenute su tutto il territorio nazionale. Questo ha realizzando un aumento di gioco delle scommesse sportive fino ad oltre 153 milioni di euro. Successivamente la risalita dei casinò, arrivando a quota 155,1 milioni nel periodo di agosto, un aumento impressionante rispetto solo allo scorso maggio. Le chiusure delle sale gioco sul territorio d’altra parte aiutano sicuramente a mantenere attivo il settore del gioco online, registrando statistiche record.