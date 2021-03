Covid – Il decreto di Pasqua in sintesi – TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

NUOVO DECRETO LEGGE – MISURE IN VIGORE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE 2021

➡ Le zone gialle diventano tutte ZONA ARANCIONE;

L’intera Regione Emilia-Romagna diventa ZONA ROSSA;

Tutta l’Italia chiusa nei giorni del 3, 4 e 5 aprile.

Le misure della ZONA ROSSA:

SPOSTAMENTI

Vietati dalle ore 5 alle ore 22 anche all’interno del proprio Comune (salvo motivi di lavoro, salute e necessità);

Vietati gli spostamenti verso altro Comune o Regione (salvo motivi di lavoro, salute e necessità);

Non è possibile fare visita a parenti ed amici anche se all’interno dello stesso comune;

Non è possibile spostarsi fuori comune, entro 30 km e comunque senza recarsi nei capoluoghi di provincia, per i residenti dei Comuni con meno di 5000 abitanti;

Vietato raggiungere le seconde case di proprietà, ovunque siano situate;

✅ Resta possibile lo spostamento nei comuni limitrofi per acquisto di prodotti o servizi non disponibili in quello di residenza;

✅ Resta sempre possibile il rientro alla propria abitazione.

SCUOLE

Stop alle lezioni in presenza per le scuole di ogni altro ordine e grado e le università: didattica a distanza al 100%;

Sospesa l’attività in presenza di nidi e materne (sia statali che comunali).

️ NEGOZI

Stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie;

Chiudono parrucchieri, barbieri e centri estetici.

RISTORAZIONE

✅ Consegna a domicilio consentita senza limiti di orario;

✅ Ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie aperti per asporto dalle 5 alle 22.

‍♀ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

✅ Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, rispettando il distanziamento e con obbligo di mascherina;

Sospesa l’attività sportiva svolta in centri sportivi all’aperto;

Sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

❗ Il nuovo Decreto prevede nuovamente la possibilità di fare visita a parenti e amici all’interno dello stesso Comune una volta al giorno, ma solo per le ZONE ARANCIONI