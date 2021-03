Covid nelle scuole, la mappa aggiornata

L’Ausl di Parma fa il punto sull’epidemia nelle scuole del Parmense. E’ stata disposta la quarantena in classi e sezioni di molte scuole (27) dove alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone:

Ceresini di Fontevivo, Don Cavalli (2 classi), Pelacani di Noceto (2 classi), Solari di Felino (5 classi), Toscanini, Zani di Fidenza (2 classi) Scuola superiore: Bodoni, Alfieri, Toschi

Inoltre, sono stati riscontrati isolati casi di positività in queste scuoledove per i contatti a rischio sono stati eseguiti o comunque programmati tamponi rapidi. Per queste classi, come prevede la nuova circolare che regolamenta la gestione dei casi di covid a scuola, è stata sospesa la frequenza, in attesa dell’esito del tampone:

Belloni di Colorno, Galaverna di Collecchio (2 classi), IC Ferrari, IC Parmigianino, Verdi di Corcagnano, Laura Sanvitale, Maria Luigia (5 classi), Pelacani di Noceto, Salvo D’Acquisto, San Benedetto, Fermi di Langhirano, Solari di Felino, Toscanini (2 classi), Zani di Fidenza (3 classi), Guareschi di Soragna (2 classi) scuola superiore: Bertolucci, Bocchialini, Gadda di Langhirano, Giordani (2 classi), Da Vinci (2 classi), Marconi, San Benedetto (2 classi), Romagnosi, Maria Luigia, Paciolo di Fidenza (3 classi), Parini, Rondani, Toschi (4 classi), Agrario Solari di Fidenza, Forma Futuro

(Dove non diversamente specificato, è coinvolta una sola classe della scuola citata)