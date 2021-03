Ubriaco aggredisce la moglie e i poliziotti: 60enne arrestato

Era ubriaco e stava aggredendo verbalmente la moglie durante una lite.

Quando sono arrivati i poliziotti, chiamati dalla donna, ha cercato di aggredirli, poi ha spinto un agente contro lo stipite di una porta.

Un uomo, italiano, 60 anni, è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato dai poliziotti che sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza la moglie, che già in passato aveva subito vessazioni di ogni tipo da parte del marito.