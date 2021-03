Covid – Ecco l’ordinanza, Emilia Romagna tutta rossa da lunedì per (almeno) le prossime due settimane

Covid – Ecco l’ordinanza, Emilia Romagna tutta rossa da lunedì per (almeno)...

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. E’ quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Emilia-Romagna – Come previsto, tutta l’Emilia-Romagna da lunedì e per almeno due settimane sarà zona rossa. Proprio oggi il bollettino quotidiano fa segnare il record assoluto di nuovi positivi da inizio pandemia: sono 3.477 in più di ieri su 47.160 tamponi nelle ultime 24 ore e anche per i test si tratta del numero più alto. Sono 1.392 gli asintomatici e l’età media dei nuovi positivi è 42,7 anni. Solo la provincia di Bologna, senza contare il distretto di Imola (99), supera i mille casi (1.015), seguita da Modena (514) e Rimini (430).