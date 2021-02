Parco di Via Newton, due bimbe si allontanano dalle mamme: recuperate dalla Polizia Locale

Ecco come è andata: all’uscita di scuola, le due bambine di cinque anni si sono intrattenute in chiacchiere, giochi e confidenze che hanno fatto dimenticare loro tutto il resto.

Due passi, mano nella mano, e nessuno si è accorto del fatto hanno svoltano l’angolo, sfuggendo agli occhi delle mamme. Hanno camminato a lungo contente di condividere un bel momento insieme. Lo hanno fatto senza pensare alle mamme che, non vedendole più, si sono allarmate. Sono stati momenti di paura per loro: immediatamente si sono attivate per cercarle, insieme alle tante persone presenti. Sono stati attimi febbrili e interminabili che si sono conclusi con l’arrivo della pattuglia della Polizia Locale, con a bordo le due bambine, recuperate grazie all’intervento degli agenti.