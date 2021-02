Vaccinazioni: dal 1° marzo aperte le prenotazioni a Parma per chi ha 80-84 anni – TUTTE LE INFO

COSA OCCORRE PER PRENOTARE Sono sufficienti i dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. Non serve la prescrizione medica.

PER DISDIRE E SPOSTARE L’APPUNTAMENTO E’ necessario chiamare il numero verde 800.608.062, o recarsi agli sportelli unici – CUP o in farmacia, o tramite le modalità on line sopra citate. Se impossibilitati a presentarsi è importante disdire l’appuntamento, per consentire di occupare tutti i posti disponibili, ed evitare sprechi di vaccini e risorse.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE Il giorno dell’appuntamento è necessario portare con sé, oltre alla tessera sanitaria, anche il consenso informato e il foglio anamnestico compilati e firmati. Questi ultimi due documenti, insieme al foglio informativo sul vaccino, sono consegnati al momento Ufficio Comunicazione e Rapporti con l’Utenza AUSL di Parma T. + 39.0521 393529/3544/3744- F. +39.0521282393 anico@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it Ufficio stampa Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma T. + 39.0521 703010 – F. +39.0521 702545 della prenotazione, se la prenotazione è effettuata agli sportelli unici-CUP e farmacie. I moduli sono invece da scaricare dal sito www.ausl.pr.it (sezione “Vaccinazioni anticovid 19: tutto quello che c’è da sapere”) se si prenota telefonicamente.

I PUNTI VACCINALI aperti a Parma e provincia sono 5. A Parma città, all’Ospedale Maggiore e al Pala Ponti di Moletolo; in provincia gli altri 3: all’Ospedale di Vaio (Fidenza), alla Casa della Salute di Langhirano, alla sede dell’AVIS di Borgotaro.

E CHI NON E’ IN GRADO DI ANDARE NELLE SEDI? Per le persone dagli 80 in su, non in assistenza domiciliare, ma comunque non trasportabili perché allettati o perché bisognosi di trasporto sociale si stanno definendo le modalità per la vaccinazione al domicilio (per le persone non trasportabili) o l’attivazione del trasporto sociale per chi necessita di essere portato al centro vaccinale. Su come attivare questi servizi nei prossimi giorni verrà data comunicazione tempestiva.

LA COLLABORAZIONE DI TUTTI Per garantire il migliore servizio, si ricorda che non è necessario concentrare tutte le richieste nei primi giorni di apertura delle prenotazione: l’obiettivo è vaccinare tutti! Il giorno dell’appuntamento è bene arrivare puntuali, indossare correttamente la mascherina e igienizzare le mani. La persona anziana può entrare con un accompagnatore solo se non autosufficiente.