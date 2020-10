Sala Baganza – Ritrovati gioielli rubati nelle abitazioni: erano nascosti su un’auto rubata

A Sala Baganza, le pattuglie dei carabinieri di Sala Baganza e di Collecchio dopo un lungo inseguimento, per le vie del paese, sono riuscite a bloccare un Audi RS6 rubata a Milano nel 2011.

Gli occupanti, sono riusciti a dileguarsi per le vie del centro. Gli accertamenti tecnici, a bordo dell’autovettura, per individuare i passeggeri hanno consentito il ritrovamento di una ingente refurtiva nascosta nei pannelli interni del veicolo, risultata provento di furti in abitazione avvenuti in zona.