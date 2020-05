Come scegliere online i migliori antifurto per la tua casa: qualche utile consiglio

Come scegliere online i migliori antifurto per la tua casa: qualche utile...

Oggi come oggi sono per fortuna innumerevoli i modelli di antifurto che possono essere acquistati anche direttamente online, in pochi click appena. Ma qual è il miglior antifurto casa? Come riuscire a capire quale sia il modello che è bene scegliere? Acquistando online è più che normale porsi una domanda di questa tipologia, dato che non si ha davanti a sé un professionista del settore in carne ed ossa proton ad offrire i suoi consigli e ad aiutare nella scelta. Ecco perché abbiamo deciso di dirigere questa breve guida. Troverai tanti utili consigli!

Qualche considerazione sugli acquisti online: i clienti non sono mai lasciati da soli

Prima di tutto ci teniamo a fare qualche considerazione sull’acquisto online degli antifurto. È vero, non si ha a disposizione un professionista del settore a cui chiedere consiglio, ma questo non significa affatto essere lasciati da soli nella scelta. Si ha sempre modo infatti di mettersi in con comunicazione con il venditore per fare domande, chiedere consigli, farsi aiutare, per fugare ogni possibile dubbio. Di solito si comunica via mail, tramite un apposito form da compilare presente sull’e-commerce oppure telefonicamente. In alcuni casi potrebbe persino essere disponibile un numero whatsapp a cui inviare un messaggio oppure una chat!

È possibile che in alcuni periodi sia necessario attendere qualche ora, o magari anche un giorno intero, per avere una risposta, ma la risposta arriva sempre ed è sempre possibile avere consigli professionali e pensati appositamente per la propria specifica situazione.

È importante inoltre sottolineare che sulla maggior parte degli e-commerce sono presenti sezioni dedicate alle recensioni degli utenti, lasciate da coloro che hanno già avuto modo di fare proprio quell’acquisto. Le loro parole sono utili per comprendere pregi e difetti di ogni modello e per capire quale sia il migliore in assoluto.

Acquistare antifurto online: sempre meglio scegliere i modelli senza filo

Dato che si sta effettuando un acquisto online, è sempre meglio optare per un antifurto senza filo. Si tratta infatti dei modelli più semplici da installare, senza che vi sia quindi la necessità di dover poi chiamare un tecnico. Inoltre questi sono antifurto che comportano innumerevoli vantaggi:

Sono i più sicuri in quanto è del tutto impossibile manometterli.

Non sono collegati alla rete web della casa, perché hanno una loro SIM integrata. Sono quindi indipendenti.

Possono facilmente essere connessi al computer, al tablet e allo smartphone, così da poter gestire la propria abitazione anche da remoto senza alcuna difficoltà.

Sono altamente tecnologici e di piccole dimensioni. Discreti e capaci di mimetizzarsi al meglio, possono essere installati ovunque.

Ma attenzione. Consigliamo vivamente di controllare le frequenze su cui lavora l’antifurto. È sempre meglio optare per un antifurto che può infatti lavorare su almeno 4 diverse frequenze. In questo modo si elimina alla radice il rischio che si vengano a creare interferenze che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dell’apparecchio. Fondamentale infine controllare la qualità dei sensori, che devono essere sensibili ma anche in grado di attivarsi solo nel caso in cui vi sia realmente un malintenzionato che entra in casa. Vento, rami degli alberi che battono sulle finestre, gatti che passeggiano in giardino, questi sono tutti eventi che non devono far scattare l’allarme.