Giocare Gratis e tentare di vincere soldi veri

Il sogno di tutti i giocatori che si rispetti è quello di vincere il più possibile rischiando meno possibile. Un vecchio detto nostrano dice “chi troppo vuole nulla stringe”, ma alcune volte è possibile sfruttare delle situazioni apparentemente troppo benevole per ottenere un vantaggio sostanzioso.

I giocatori esperti sanno che giocare gratis presuppone una probabilità di vincita molto più bassa, ma talvolta si riesce a sbancare anche avendo rischiato zero.

Come giocare gratis sulle piattaforme online

Vengono in mente i freeroll nel poker, i bonus messi in palio dai bookmaker oppure le giocate gratis nei casino online. Ecco, proprio l’esempio di questi ultimi è calzante visto che di solito per uscire vincitori da un tavolo da roulette o blackjack si devono sudare sette camicie.

Tutto questo è suffragato dalle proposte degli operatori che cercano di attrarre un maggior numero di utenti facendoli inizialmente giocare senza rischi. In questo articolo vogliamo farti conoscere le tendenze del momento degli italiani in questo senso, partendo da tutto quello che devi sapere sui casino senza deposito.

Quali sono i giochi dove si vince di più senza spendere soldi?

Questa è la vera domanda da porsi quando si sceglie di percorrere la strada di giocare gratis per ottenere soldi veri. E due sono le direzioni da intraprendere per massimizzare gli sforzi: giocare ai giochi più comuni, quelli in cui si è più ferrati, oppure rischiare su terreni impervi ma meno praticati.

Chiaramente la soluzione migliore sarebbe essere esperti di giochi ancora poco diffusi, cosa che permetterebbe di trovarsi in posizione di vantaggio rispetto a dei novellini che puntano solo sulla fortuna. C’è però un motivo se alcuni passatempi siano più celebri di altri, forse perché presuppongono uno studio e un impegno superiori per diventare dei veri mostri sacri.

Penso all’esempio del poker e ti chiedo: conosci le varianti Omaha o 7Stud? Oppure ti limiti a giocare alla versione texana conosciuta guardando le World Serie of Poker (WSOP) in tv? La maggior parte di chi legge risponde affermativamente alla seconda domanda, infatti i freeroll di Texas Holdem sono costantemente pieni, mentre quelli delle altre tipologie contengono solo un 30-40% di utenti davvero in grado di capire il gioco. Sta proprio li la differenza: da una parte il saper giocare contro altri utenti che sanno giocare; dall’altra saper giocare contro rivali che vanno a caso.

Bonus senza deposito: come sceglierli e dove trovarli

Dal caso specifico passiamo ora a quello generico, quindi dalle tattiche di gioco ai bonus, i doni da sfruttare a prescindere dalle proprie competenze. Tantissime piattaforme stanno ormai proponendo offerte a non finire per attrarre più utenti possibili. La concorrenza ha reso il mercato molto più dinamico e il gioco di rilanci fa bene a tutti. Soprattutto ai nuovi utenti, coloro che risultano spesso beneficiari di doni da parte dell’operatore con cui sottoscrivono il conto.

Il bonus come indicatore del rapporto tra operatore ed utente

Da sempre uno dei bookmaker che più di tutti ha costruito il suo impero sul gioco gratis iniziale è Snai. I suoi 5 euro gratis hanno aperto la strada anche ad altre realtà che si sono convinte nel fidelizzare la propria utenza prima di chiedere qualcosa in cambio.

Il rapporto di fiducia tra un operatore e il suo giocatore è fondamentale. Non può essere solo la proposta di palinsesto a tenerli legati insieme. E il collante perfetto per fa si che il sodalizio duri nel tempo sono le “coccole” che il primo dedica al secondo.

Da parte dell’utente talvolta c’è stupore nel leggere di regali, bonus senza deposito, promesse, in un mondo che ci insegna come nessuno regali niente per niente. Ecco perché spesso la scelta di un bonus che ne esclude un altro avviene in maniera affrettata ed errata.

Come ultima raccomandazione vi invitiamo infatti a leggere attentamente le condizioni dei bonus proposti visto che possono riguardare una specifica area del sito e non essere spendibili su altre di maggiore interesse.