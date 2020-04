Giorgia Venturini: chi è e cosa fa

Showgirl ed igienista dentale, diventata famosa per la sua amicizia con un’altra donna che veniva da quella professione, Nicole Minetti, Giorgia Venturini si è imposta al grande pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e, successivamente, ad altri programmi televisivi di successo come Tiki Taka.

Un curriculum vario ed articolato, come si può scoprire analizzando la biografia di Giorgia Venturini: nata in provincia di Rimini, la showgirl ha conseguito una laurea in igiene dentale presso l’Università di Firenze ed ha iniziato poi la sua carriera nel settore dello spettacolo. Nota la sua apparizione al Festival di Cannes al fianco di Leonardo Di Caprio, ha preso parte poi all’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi, alla quale ha partecipato anche Taylor Mega. Dal 2019 la Venturini fa parte della trasmissione sportiva Tiki Taka, programma di approfondimento calcistico, dove si occupa in prevalenza della parte web.



La sua presenza sui social



Come tutti i personaggi dello spettacolo del nostro tempo, Giorgia Venturini è molto attiva sui social, in particolare su Instagramdove vanta oltre 200mila follower. Una piazza di riferimento costante ormai per qualunque vip, al punto che un profilo Instagram di successo può realmente fare la differenza per un personaggio dello spettacolo (leggi anche: Come avere un profilo Instagram di successo).

Anche sui social Giorgia Venturini mantiene comunque un certo riservo soprattutto in materia di vita privata, della quale non si sa molto. Per le sue relazioni si sono registrate solo indiscrezioni mai registrate, come quella di un flirt con un ex di Naomi Campbell, un magnate russo; o la stessa presenza al fianco di Leonardo Di Caprio al Festival di Cannes, con successiva smentita circa qualsiasi tipo di relazione.



Al centro dell’interesse del gossip

Forse anche per questo, per la curiosità che desta, Giorgia Venturini è spesso al centro dell’interesse dei principali siti di gossip, come nel caso di www.ciaostyle.it; soprattutto la sua amicizia con Nicole Minetti, igienista dentale ex consigliere regionale delle Regione Lombardia con il Pdl.

E sempre parlando del gossip, la Venturini è stata al centro di una attenzione mediatica a seguito di uno scontro avuto con Taylor Mega, nel corso di una puntata del programma di Live Non è la D’Urso: in quel contesto Giorgia Venturini ha accusato Taylor Mega di averle rivolto attenzioni particolari con proposte indecenti. Fatto smentito dalla diretta interessata ma che, ovviamente, non ha fatto altro che accendere ulteriormente i fari dell’opinione pubblica sulla showgirl.