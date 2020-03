Come avere un profilo Instagram di successo

I profili Instagram più popolari sono tutti caratterizzati dall’unicità e dall’originalità dei contenuti, fare la differenza è importante se si vuole attirare l’attenzione del pubblico e avere un seguito.

Quando si apre un nuovo profilo può essere difficile, almeno inizialmente, riuscire ad avere un buon numero di follower, per ottenere dei buoni risultati bisogna impegnarsi e puntare su contenuti di qualità.

Sono sconsigliate le immagini riciclate da altri account, così come quelle poco curate. Per avere un profilo Instagram di successo è possibile mettere in pratica alcuni accorgimenti, di seguito ne vedremo alcuni molto utili.

Ma prima dobbiamo segnalare la possibilità di incrementare il numero di seguaci in pochissimo tempo grazie a dei servizi che permettono di comprare follower instagram reali italiani, utilissimi sia per chi ha aperto un nuovo profilo e vuole avere subito una fanbase da cui partire, sia per chi desidera aumentare ulteriormente la propria visibilità sul social network.

Oltre a beneficiare di questa possibilità di incremento rapido e sicuro dei propri follower, ecco cosa bisognerebbe fare per avere in poco tempo un profilo Instagram di successo.

Frequenza di pubblicazione

È importante mantenere costante la propria presenza su Instagram, per farlo bisogna decidere una frequenza di pubblicazione dei contenuti e rispettarla.

In linea generale, pubblicare 2-3 foto al giorno può andar bene, questo permette di essere presente coi propri follower senza assillarli.

Qualità dei contenuti

I contenuti su Instagram sono fondamentali, ogni foto pubblicata deve essere di qualità e ben curata nei minimi particolari. È necessario studiare bene le angolazioni, i soggetti e anche i filtri e gli effetti da applicare, il risultato deve essere perfetto e deve essere in grado di suscitare interesse in chi segue il profilo.

Usare gli hashtag

Gli hashtag sono importanti per dare visibilità alle foto e ai video pubblicati, si tratta di etichette che raggruppano i contenuti in argomenti. Usare gli hashtag giusti vuol dire attirare potenziali utenti interessati a quel tipo di contenuto e avere più possibilità di che questi diventino dei nuovi follower.

Bisogna scegliere quelli più popolari e diffusi e alternarli con quello meno usati, è consigliato anche alternare anche hashtag italiani con hashtag in inglese, senza mai superare il limite di 30 per foto.

Pubblicare in determinati orari

Anche se non c’è un’indicazione ufficiale sugli orari in cui pubblicare su Instagram, ci sono dei momenti della giornata in cui è preferibile farlo, poiché la possibilità che i contenuti abbiano più visibilità è molto alta.

È consigliato concentrare le pubblicazioni durante le pause delle attività lavorative e scolastiche, quindi a metà mattinata, durante il pranzo e il pomeriggio dalle 18 in poi.

Collegare il profilo ad altri social network

È possibile aumentare la visibilità di foto e video pubblicati su Instagram e raggiungere più pubblico, collegando il profilo ad altri social network tra cui Facebook e Twitter.

Per farlo bisogna andare sul proprio profilo Instagram e fare un tap su Impostazioni e poi su Account Collegati, in questo modo ogni volta che si pubblicherà un contenuto verrà postato automaticamente sugli altri social raggiungendo più persone.

Conclusioni

Per avere un profilo di successo su Instagram è necessario mettere in pratica una serie di accorgimenti e di azioni che consentono di aumentare la visibilità e raggiungere più utenti e quindi, potenziali nuovi follower.

È fondamentale puntare sulla qualità dei contenuti, sulla costanza di pubblicazione e sull’utilizzo degli hashtag giusti. Inoltre, per avere un riscontro più immediato, è possibile acquistare dei follower Instagram tramite servizi web specializzati.