Camara: “Trasformeremo la sconfitta in energia positiva”

Le dichiarazioni del centrocampista crociato Drissa Camara, rilasciate al termine della partita Inter-Parma, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

“L’Inter è una squadra forte, peccato per il risultato. Noi dobbiamo essere forti a trasformare un’altra partita in energia positiva. Noi abbiamo avuto occasioni, come loro, ma l’importante è che non abbiamo mollato. Bisogna ripartire subito perché fra 4 giorni avremo il Bari. Questa partita ci dimostra che anche noi siamo forti, bisogna lavorare e nel tempo vediamo come andrà a finire”.

“Un vero peccato, siamo stati uniti e abbiamo giocato bene. Cerchiamo di essere felici per la partita. Direi che siamo stati sfortunati, capita, purtroppo questo è il calcio. Noi siamo uniti e possiamo fare grandi partite. Ora lavoriamo e pensiamo alle prossime partite. Non ci è mancato nulla, abbiamo dato tutto fino alla fine. Il mister ci da fiducia e noi stiamo formando il gruppo, il campionato è ancora lungo e sappiamo che la Serie B è tosta”.