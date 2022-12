Scoperto a rubare nel panificio, tenta la fuga ma il titolare lo blocca: arrestato 37enne

Furto nella notte a Monticelli. Il ladro ha forzato la porta d’ingresso di un panificio in via Spadolini, per portare via il registratore di cassa, ma è stato scoperto. Ha tentato la fuga minacciando il titolare ma è stato arrestato.

E’ avvenuto attorno alle 2 della scorsa notte. Il titolare ha chiamato il 112 e una pattuglia di Langhirano si è precipitata sul posto. Poco prima, aveva fermato l’uomo dopo un breve inseguimento. Il malvivente ha anche minacciato il gestore ma non è riuscito a fuggire. I militari dell’Arma hanno così identificato un 37enne di Parma, con diversi precedenti.

Durante la perquisizione sono stati trovati nel suo giubbotto arnesi da scasso, che sono stati sequestrati insieme ad un pezzo di ferro e a una pala trovati vicino alla porta danneggiata. Le immagini di videosorveglianza hanno confermato che il 37enne era l’autore del tentato furto. Portato in caserma, l’uomo è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza con l’accusa di rapina, viste le minacce al negoziante.