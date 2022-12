Un 20enne residente a Fornovo è stato denunciato per un furto in un negozio.

Ieri gli agenti della polizia di Stato, nell’ambito dei controlli disposti dal questore Massimo Macera in vista delle festività natalizie, hanno controllato 190 persone e 78 veicoli. Nell’ambito dei contorlli, un giovane, di origini africane e nato a Parma nel 2002, è stato denunciato per furto. Il giovane è accusato di aver rubato uno smartphone del valore di quasi mille euro in un negozio di via Repubblica.