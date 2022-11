Tenta il furto a casa di una 90enne: arrestato giovane gambiano

I Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno arrestato per tentato furto in abitazione un giovane cittadino gambiano residente a Fidenza.

L’uomo, ieri, si era introdotto in un capanno nel giardino di un’abitazione, sita in Località Bargone Variatico con l’intento di asportare alcuni attrezzi da lavoro custoditi all’interno.



La 90enne proprietaria dell’abitazione accortasi che un estraneo aveva scavalcato il cancello immediatamente richiedeva aiuto al numero d’emergenza 112.



La pattuglia, che già perlustrava la zona, ha raggiunto la località in pochi istanti ed entrata nel cortile ha individuato il giovane ancora impegnato a rovistare nel capanno.



Vistosi scoperto ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato e condotto in caserma. Conclusi gli accertamenti è stato arrestato per tentato furto e messo a disposizione dell’AG per il giudizio direttissimo.