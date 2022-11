Finti contratti luce e truffe on line: due persone denunciate

Nell’ambito delle attività di contrasto a

l reato di truffa

la Stazione Carabinieri di Sala Baganza ha denuncia

to una 40enne ed un 26enne

.

La 40enne campana è stata identificata e denunciata per truffa e falso al termine di un’indagine nata dalla querela di una salese chesi era vista cambiare il gestore del contratto per l’energia elettrica senza averne fatto domanda. Richiesta la documentazione verificava che tuttoera falso: la firma, l’indirizzo e-mail e il numero telefonico. I militari hanno acquisito la copia della documentazione dal nuovo gestore,estraneo al fatto, risalendo al codice dell’incaricato dell’agenzia che avrebbe stilato il contratto, unitamente alla presunta registrazione telefonica di verifica della consapevolezza dell’utente ed il numero abbinato. Dal numero telefonico utilizzato, incrociando i dati con il codice dell’operatrice dell’agenzia si è risaliti all’identità dell’autrice del falso contratto fatto, probabilmente per procacciarsi una provvigioneall’insaputa della Società elettrica.

Il secondo episodio ha visto vittima un 50enne che dopo aver inserito su un sito specializzato di moto un’inserzione di vendita è stato contattato da un sedicente acquirente ed indotto con artifizi e raggiri ad effettuare tre ricariche per complessivi 2.500 euro su una prepagata.

Diffuso il “modus operandi”: telefonare e mettere fretta al venditore per indurlo a seguire le istruzioni suggerite con il pretesto fargli fare un affare. Il malcapitato viene persuaso a recarsi subito al bancomat o al Postamat per concludere la trattativa e, seguendo le istruzioni del sedicente acquirenteconvinto di digitare dei codici per ottenere il pagamento in realtàpermette al truffatore di incassare i soldi.

Anche in questo caso il truffato si è rivolto aCarabinieri che, tramite indagini telematiche sono riusciti a risalire all’intestatario della carta su cui erano confluite le ricariche identificato nel 26enne residente in provincia di Udine, che è stato denunciato.