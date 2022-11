I consigli dal mercato della Borsa

È

E’ il luogo virtuale all’interno del quale vengono scambiati titoli riferiti ad attività di vario genere, il punto di incontro del mercato dove domanda ed offerta si confrontano con acquirenti alla ricerca di titoli azionari e società disposte a venderli. La Borsa valora da secoli anima le intenzioni di investimento di molti utenti, anche in Italia che da sempre è particolarmente attenta a questo universo.

Un mercato regolamentato che si muove quindi sulla base di normative precise alla base di qualsiasi transazione che si va a registrare. Oggi in questo enorme calderone si confrontano anche investitori esperti con altri decisamente meno, anche alle prime armi, grazie alla diffusione della Borsa online. Di cosa si tratta?

Il meccanismo della Borsa online

Come si può vedere sul sito Borsamercato.com il mondo delle azioni prende oggi strade virtuali consentendo a chiunque di entrare sui mercati. Le piattaforme di trading online hanno reso popolare questo approccio che consente oggi di iniziare a investire anche da casa, senza doversi quindi rivolgere ad un intermediario.

Vizi e virtù delle nuove conquiste che fanno sì che, nello stesso piatto, si vada ad avere sulla bilancia innegabili semplificazioni unite a tanti rischi derivanti proprio dall’apertura del mercato ad un pubblico non adeguatamente formato e, talvolta, non ancora pronto a portare sulle spalle il peso del mercato delle azioni.

Quanto si investe in Borsa?

Indicare una cifra esatta è impresa ardua, di base il consiglio che danno tutti i consulenti è quello di muovere una cifra limitata, diversificando il più possibile ed evitando quindi di ‘puntare’ tutto il proprio gruzzolo di risparmi sul mercato delle azioni. Potrebbe rivelarsi essere un boomerang.

Su quali azioni puntare

Prima di decidere su cosa investire è bene studiare e approfondire la storia, ad esempio, dell’azienda di cui si stanno andando a comprare le azioni; conoscere la sua situazione in quel contesto può essere fondamentale per stabilire se acquistarne o meno le azioni. Il concetto di diversificazione vale anche qui. A meno che non si abbiano validi motivi per fare il contrario, si può pensare di puntare su zioni diverse alternando quindi i tioli da comprare.

In conclusione, il mercato delle azioni continua ad essere uno dei maggiormente battuti da parte di investitori di ogni latitudine e con qualsiasi livello di preparazione. Oggi lo si può approcciare anche online, autonomamente, avendo in questo caso l’accortezza di non iniziare ad investire senza un minimo bagaglio di conoscenza e competenza.