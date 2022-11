Le auto a noleggio lungo termine non temono la crisi

La crisi dell’automotive scatenata dalla pandemia da Covid-19, i rincari energetici e l’aumento del costo della vita hanno cambiato radicalmente le abitudini di tantissimi cittadini e lavoratori riguardo alla mobilità.

Ad influire sulle scelte di molti automobilisti sono stati anche altri fattori come il costo elevato delle vetture, l’avvento dello smart working e la tendenza ad avere maggiore rispetto dell’ambiente. In questo contesto, è naturale che le formule di mobilità più flessibili hanno preso il sopravvento.

La più interessante fra le varie soluzioni di noleggio è la formula del noleggio a lungo termine, che non teme la crisi, e che si sta diffondendo a macchia d’olio anche tra privati.

Grazie a questa formula i conducenti hanno a disposizione un parco auto vastissimo, come quello proposto da Syntonia, società di noleggio a lungo termine che opera con successo nel settore, che offre condizioni vantaggiose e soluzioni per soddisfare le esigenze dei clienti, anche di aziende e professionisti con partita Iva. Scopriamo tutto su questa formula e perché conviene.

In crescita i privati che scelgono il noleggio a lungo termine

La difficoltà a reperire materie prime, l’assenza dei microchip e le lunghe attese per gli automobilisti intenzionati ad acquistare una vettura hanno contribuito a rallentare la ripresa del settore automobilistico.

Quest’anno ha registrato, rispetto al 2021, un calo di immatricolazioni del 18% globale, nonostante gli incentivi auto lanciati nel corso del mese di maggio. In questo contesto, continua la sua ascesa il noleggio a lungo termine, diventando la formula più scelta fra aziende, privati e professionisti.

Solo nel primo trimestre del 2022 i contratti sottoscritti dai privati sono passati dal 15% al 17,4% del totale. La formula continua ad essere un’opzione importante per gli automobilisti e valida alternativa all’acquisto di un’auto nuova.

Un’analisi recente fatta da UNRAE (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri), conferma una crescita sostanziale dei contratti di noleggio a lungo termine nel nostro Paese nel corso del primo semestre del 2022.

Dai dati forniti da Unrae emerge quindi un trend sul mercato decisamente diverso rispetto a quello registrato per la vendita di veicoli. Infatti, mentre le vendite di nuovi veicoli in Italia sono in netto calo rispetto all’anno precedente, per il noleggio a lungo termine si profila un trend opposto, in cui è evidente come continua a crescere il numero di contratti.

Il NLT prerogativa assoluta per le auto aziendali

A dare la spinta al settore sono comunque le aziende, che sono sempre alla ricerca di soluzioni vantaggiose. Dal Rapporto Aniasa 2022, basato sui dati 2021, è emerso che il comparto sulla mobilità on demand ha registrato 1,1 milioni di vetture a noleggio nel nostro Paese, di cui il 30% sono ad alimentazione elettrica e il 47% plug in hybrid.

Dai dati analizzati è risultato che il 77% delle auto aziendali è prerogativa del noleggio a lungo termine, che trovano in questa formula un’ottima alternativa all’acquisto e anche al leasing.

Soprattutto per le aziende che devono gestire un grande parco auto e vogliono delegare le incombenze sui servizi accessori alle società di noleggio, trovano nel NLT la soluzione perfetta per le loro esigenze.

La gestione semplice delle flotte, la deducibilità al 100% e i costi fissi e prevedibili sono un vantaggio a cui le aziende non rinunciano. In più, hanno anche la possibilità di avere a disposizione veicoli sempre nuovi, zero costi di manutenzione e un servizio di assistenza personalizzato.

Perché il noleggio a lungo termine conviene

A parità di modello e di percorrenza, il noleggio a lungo termine conviene e per questo è una formula sta registrando un netto aumento rispetto al passato, resistendo alla crisi generale. Questa formula innovativa mostra pienamente la sua efficacia e risulta più economica che possedere un’auto per privati o aziende che percorrono tra 10 e i 25.000 Km all’anno.

Fra i vantaggi assicurati da questa formula quello che risulta super conveniente è il canone mensile, che accorpa in un’unica somma tutte le spese che servono per la gestione dell’auto. Il canone mensile, visto che è predefinito, è assolutamente trasparente e non contiene insidie o inganni di alcun genere, in quanto viene calcolato insieme al cliente in base all’auto scelta e alle sue richieste.

Il conducente che opta per la formula del noleggio a lungo termine non deve più preoccuparsi di noie burocratiche o di costi imprevisti. Nel canone sono comprese anche le spese di assicurazione RCA, furto e incendio, Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, immatricolazione, soccorso stradale H24 e messa su strada del veicolo.

Chi sceglie il Noleggio a Lungo Termine non deve immobilizzare un capitale iniziale per l’acquisto, non deve perdere tempo in burocrazia e non deve preoccuparsi della svalutazione del mezzo e della sua rivendita sul mercato dell’usato. A fine contratto, può semplicemente scegliere di prolungarlo oppure di passare ad un’altra automobile. I vantaggi, come è evidente, sono davvero imbattibili!