Noleggio a Lungo Termine Furgoni: come funziona ed a chi conviene

Il noleggio a lungo termine furgoni è la soluzione giusta per privati e aziende che non vogliono acquistare questi mezzi dal costo non indifferente e optano per questa formula, considerata vantaggiosa sia per azzerare i costi di gestione che per risparmiare.

Diverse società di noleggio specializzate come Noleggio Semplice, società operante da anni nel settore del noleggio a lungo termine, offre condizioni vantaggiose per la formula del noleggio a lungo termine: si tratta di un servizio di mobilità professionale che consente a privati, aziende e liberi professionisti di noleggiare un mezzo e usufruirne per un determinato periodo di tempo pagando un semplice canone mensile.

I vantaggi che assicura il noleggio di furgoni a lungo termine sono tanti, scopriamo quindi come funziona e a chi conviene davvero.

Come funziona il noleggio commerciale a lungo termine

Prima di tutto occorre scegliere il veicolo commerciale necessario alle proprie esigenze, che possono essere diverse in base al tipo di attività svolta. Per esempio, chi deve trasportare materiale ha semplicemente bisogno di un mezzo che possa contenerli al meglio, quindi deve regolarsi in base alla quantità da trasportare.

Invece, chi svolge un’attività nel settore alimentare, magari ha bisogno di un furgone con cella frigorifera. Nel parco macchine delle migliori società di noleggio è possibile trovare il furgone adatto alle proprie necessità, e optare anche per più mezzi, a seconda di quante persone devono svolgere il lavoro.

Una volta scelto il furgone, bisogna stipulare il contratto scegliendo la percorrenza, la durata del noleggio a lungo termine, l’eventuale anticipo e altri dettagli che vanno definiti in fase di scelta del mezzo.

Cosa comprende il noleggio a lungo termine furgoni

Ottima alternativa all’acquisto, il noleggio a lungo termine furgoni rappresenta una vera occasione per evitare di spendere cifre abbastanza cospicue e assicura una serie di servizi che permettono di usufruire del mezzo come se fosse proprio.

La possibilità di pagare un canone mensile ed avere tutti i servizi compresi è allettante e consente di eliminare costi di gestione e incombenze burocratiche a cui invece bisogna adempiere quando il veicolo è di proprietà. Ecco una panoramica dei servizi inclusi nel canone di noleggio a lungo termine furgoni:

Veicolo commerciale nuovo per tutta la durata del contratto ed eventualmente allestito in base alle esigenze

Copertura assicurativa completa

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Gestione di pratiche burocratiche riguardanti immatricolazione e messa su strada

Assistenza stradale 24/7

A quelli elencati è possibile includere dei servizi aggiuntivi come cambio di gomme, mezzo sostitutivo e altri servizi che le società di noleggio migliori propongono ai clienti per viaggiare comodamente e in totale sicurezza.

Tanti vantaggi con un’unica formula

La formula del noleggio a lungo termine furgoni consente di usufruire di ulteriori vantaggi come:

–Massimo controllo sulle spese riguardanti la gestione dei furgoni – con questa formula è tutto più semplice, visto che nel canone fisso mensile sono inclusi tutti i costi di gestione del veicolo, anche se ci sono degli imprevisti. In questo modo è più semplice programmare un bilancio aziendale senza sorprese.

— Rischi per la mobilità azzerati – l’assicurazione compresa nel canone mensile fisso copre danni accidentali, furti, incendi e guasti del furgone. Inoltre, sono inclusi anche assistenza e traino stradale, disponibili 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell’anno. In questo modo è possibile continuare a lavorare senza interruzioni e avere la certezza di un’assistenza costante e precisa.

–I termini di contratto sono flessibili – un altro dettaglio positivo del noleggio a lungo termine furgoni è quello di poter fare delle modifiche al contratto anche mentre è in corso. Infatti, a seconda di ulteriori esigenze sopraggiunte, è possibile aggiungere altri servizi utili a soddisfare le proprie necessità. Infine, si può anche chiedere la chiusura del contratto anticipata se non vi è più bisogno del veicolo.

A chi conviene e perché

Il noleggio a lungo termine furgoni conviene ad aziende e liberi professionisti che lavorano con questi mezzi per spostare merci e materiali e desiderano svolgere la loro attività senza pensieri. Nello specifico, ecco perché conviene questa formula:

Le migliori società di noleggio collaborano con marchi produttori di furgoni e permettono di ottenere sconti vantaggiosi sul prezzo di listino per i mezzi commerciali

I servizi compresi nel canone, da quelli assicurativi a quelli di manutenzione, e anche quelli scelti in aggiunta, vengono offerti con prezzi vantaggiosi

Il veicolo non è soggetto ad alcuna svalutazione e si paga solo quanto viene utilizzato

Con questa formula non è necessario investire capitali ingenti, cosa che si farebbe invece in caso di acquisto del furgone.

I motivi per cui il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali sono assolutamente vantaggiosi sono davvero tanti e rendono la formula molto conveniente.