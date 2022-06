Meccanica di precisione applicata all’automotive

Nel tempo la meccanica ha visto un’evoluzione veramente significativa, fino ad arrivare oggi alla cosiddetta meccanica di precisione con tecnologie sofisticate. Tali tecnologie possono essere automatizzate o guidate da operatori specializzati, e permettono di ottenere la massima precisione nella produzione di componenti meccaniche con tolleranze dimensionali e geometriche estremamente ridotte. In altre parole, una vera rivoluzione per il mondo della meccanica.

Cos’è la meccanica di precisione

Le lavorazioni meccaniche di precisione, si inseriscono tra i processi fondamentali della produzione industriale. Permettono di realizzare componenti e particolari meccanici, che possono essere poi utilizzati in molteplici settori come l’industria alimentare, automobilistica, nautica, medicale e molte altre. Si tratta di lavorazioni che vengono eseguite attraverso l’utilizzo di macchine e centri di lavoro avanzati, generalmente guidati da tecnici altamente specializzati, che consentono di creare componenti di forme e dimensioni particolari, secondo le singole richieste di ogni cliente.

Meccanica di precisione e automotive

La meccanica di precisione, in particolare, è in grado di rispondere con un’ampia gamma di servizi specifici proprio per le aziende del settore automobilistico. Risulta difatti fondamentale per la realizzazione di macchinari e componenti meccaniche che a loro volta sono essenziali per la creazione e l’assemblaggio di macchinari per il collaudo, per i motori, componentistica di precisione e macchine automatiche per l’assemblaggio. Tutte lavorazioni di precisione elevata a controllo numerico, in materiali di vario tipo, come acciaio, alluminio, ottone, bronzo e plastiche.

Lavorazioni di meccanica di precisione

Tra le diverse tipologie di lavorazioni che rientrano nella meccanica di precisione troviamo ad esempio la fresatura dei metalli, attraverso la quale possono essere realizzati particolari meccanici altamente precisi. Ma anche lavori di taglio a filo elettroerosione, grazie a centri di lavoro avanzati dotati di off-set. Tra le diverse lavorazioni della meccanica di precisione troviamo anche i lavori di tornitura dei metalli tramite innovativi macchinari multitasking e la rettifica tangenziale dei metalli.

Come anche trattamenti superficiali di sabbiatura con microsfere non abrasive per una definizione assolutamente impeccabile delle superfici lavorate; finitura, pulitura e lucidatura; e infine burattatura, ovvero una lavorazione meccanica di finitura superficiale che elimina eventuali sbavature e difetti nei componenti di piccole dimensioni e minuteria.

Perché scegliere la meccanica di precisione

Scegliere aziende e professionisti specializzati in meccanica di precisione è indubbiamente un vantaggio. Questo perché tali professionisti sono in grado di affiancare il cliente in ogni singola fase, a partire dalla progettazione fino alla vera e propria consegna del particolare meccanico realizzato. Il tutto cercando sempre di ottimizzare i costi e le tempistiche di produzione senza rinunciare mai alla qualità e alla rifinitura del prodotto.

Le lavorazioni sono impostate nei minimi dettagli per evitare qualunque tipo di errore, con sistemi di controllo costantemente aggiornati. Un partner tecnologico di questo tipo, è in altre parole sinonimo di qualità, velocità, precisione e assoluta efficienza. L’unione dell’intervento umano con le tecnologie più avanzate, porta a realizzazioni così precise che non potrebbero trovare origine in altro modo, per garantire a ogni cliente la massima personalizzazione e funzionalità.