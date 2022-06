Acquistare un pc ricondizionato: consigli utili in fase di scelta

Può succedere che il proprio pc non funzioni più da un momento all’altro. In tutte queste occasioni, è necessario provvedere il prima possibile a individuare una soluzione che possa essere adeguata alle proprie esigenze, in modo particolare quelle in ambito lavorativo.

Al giorno d’oggi, infatti, capita sempre più spesso di poter lavorare da remoto, quindi direttamente dalla propria abitazione. D’altro canto, però, non è semplice potersi permettere determinate tipologie di computer. Insomma, prima di comprare un nuovo computer che possa prendere il posto di quello che si è rotto, serve fare delle valutazioni di carattere più che altro economico.

Le varie soluzioni proposte

Se pensate di risparmiare il più possibile e non avete particolari pretese dal punto di vista tecnico, la cosa migliore da fare è sicuramente quella di cogliere al volo una delle numerose offerte che si possono trovare online, a maggior ragione sui portali legati alle principali catene di prodotti elettronici.

Altrimenti, si può sempre optare per un’altra via, che è rappresentata dai pc ricondizionati. In questo caso, si possono affari davvero vantaggiosi, basti pensare che c’è la possibilità di portare a casa dei Mac ricondizionati, come quelli che vengono proposti sul portale macusatogarantito.it, in grado di garantire delle prestazioni estremamente interessanti, a un prezzo molto più basso in confronto a quello di listino.

Individuare il portale dove provvedere all’acquisto

Il passaggio successivo, quindi, è quello di trovare la soluzione che maggiormente si adatta alle proprie esigenze, anche dal punto di vista economico. Quindi, andare alla ricerca delle piattaforme che propone le migliori opzioni in termini di pc e mac ricondizionati, prediligendo solo ed esclusivamente quei portali che siano sufficientemente affidabili e con una certa esperienza. È facile intuire come, in questi casi, si debba inevitabilmente prestare attenzione anche alle recensioni che sono state lasciate da parte di altri utenti. Le esperienze altrui, infatti, tornando decisamente utili per capire meglio con che tipo di piattaforma si potrebbe avere a che fare e come è andata l’esperienza di acquisto di un pc ricondizionato di altre persone.

I punti di forza dei pc ricondizionati

Ci sono diversi motivi che possono portare all’acquisto di un prodotto ricondizionato, come dicevamo in precedenza, e non si tratta solamente di valutazioni di carattere economico. Infatti, i Mac ricondizionati sono in grado di assicurare lo stesso funzionamento e le medesime prestazioni di un pc nuovo, ma soprattutto hanno un costo decisamente più basso.

Che piaccia o no, l’aspetto economico è senz’altro quello che incide maggiormente su tale scelta. Il fatto di poter avere un pc con prestazioni identiche a uno nuovo, risparmiando un bel po’ di soldi in confronto al prezzo di listino è uno dei motivi che hanno spinto a una diffusione e un successo sempre maggiori dei pc ricondizionati.

Basti pensare come un iMac 4K da 21 pollici si può trovare nuovo a circa 1750 euro, come da indicazioni del listino Apple. Ebbene, tra le altre cose, la sua configurazione di base presenta un normalissimo e lento HDD meccanico. Un iMac ricondizionato identico presenta un costo che si aggira di solito intorno a 1300 euro, con un risparmio notevole, intorno ai 400 euro. Non solo, dal momento che nella maggior parte dei casi è dotato pure di un disco SSD, molto più rapido rispetto al tradizionale hard disk meccanico.

Spesso e volentieri, inoltre, tali prodotti ricondizionati presentano una garanzia che si aggira intorno ai 12 mesi. I soldi che sono stati risparmiati rispetto al pc nuovo, tra l’altro, potrebbero anche essere reinvestiti in altri accessori di contorno, come ad esempio un mouse senza fili, piuttosto che una tastiera Bluetooth o, ancora, una stampante compatta.