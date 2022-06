Al Rosen Garden la vacanza vale il doppio!

L’Hotel si trova a Milano Marittima e vanta una posizione invidiabile. Costruito tra il verde dei pini marittimi del parco Anello del Pino, l’Hotel Rosen Garden sorge in un posto incantevole, un vero gioello per le tue vacanze!

Sentiti una star in vacanza!

Appena arrivi, all’Hotel Rosen Garden, 3 stelle superior, ti troverai subito accolto in un ambiente di qualità, con uno staff attento anche alle tue prime esigenze, ti sentirai piacevolmente ospitato in un ambiente familiare, ma di qualità dalla famiglia Pellacani.

Scopri ora cosa puoi fare al Rosen Garden!

L’Hotel si trova a Milano Marittima in una zona esclusiva e silenziosa, a due passi dal bagno privato Rosen Garden, con spazi dedicati al relax, alla compagnia e al ristoro, con un menu vario di preparazioni fresche e gourmand direttamente in spiaggia. Inoltre, gli spazi esclusivi godono della formula dedicata all Inclusive: 1 ombrellone e 2 lettini per ciascuna camera.

L’ hotel rosen garden milano marittima testimonia anche la passione raffinata della famiglia Pellacani proponendo un ampio e incantevole giardino di 500 mq, uno spazio silenzioso dove poter leggere un buon libro, chiacchierare a colazione, all’aperitivo, o al fresco di un dopo cena in relax. Inoltre, è dotato di uno spazio con giochi per i bambini.

Ecco14 modi per reinventare la tua vacanza!