Acne, come contrastarlo in modo naturale. Si parte da qui

L’acne è per tutti una brutta bestia. Uomini e donne, ragazzini e non, fino a poco tempo fa si cercava in ogni modo di nasconderlo facendosi aiutare dal make-up mettendo così da parte le insicurezze. Da un po’ di tempo a questa parte però, sono state proprio le star a sdoganare questo tabù mostrandosi in versione nature con i brufoli sul volto. Da Kendall Jennerad Aurora Ramazzotti, i nomi seguiti hanno dato il buon esempio. Perché nascondersi? L’acne è un fenomeno naturale con il quale tutti, prima o poi, ci scontriamo.

Meglio cercare di capire come contrastarlo piuttosto che camuffarlo. Come è stato dimostrato, c’è una “formula” facile, naturale e collaudata che ci aiuta contro i fastidiosissimi brufoli: l’alimentazione. Quello che mangiamo, infatti, influisce molto sulle manifestazioni cutanee. Ecco perché dovremmo rivedere la nostra dieta se l’acne è per noi una grossa insidia.

Come? Con pochi e mirati consigli. Tra questi certamente la riduzione del lattosio e del glutine, sostanze che infiammano l’intestino e che provocano la comparsa dei brufoli. Allo stesso modo cibi eccessivamente raffinati e pieni di zuccheriche favoriscono infiammazioni. Al contrario da sostenere c’è, invece, il pesce e la frutta secca che contengono omega-3, antinfiammatori naturali e frutta e verdura di stagione che oltre alle fibre regalano all’organismo vitamine e minerali.

In particolare silicio e vitamina C sono alla base della formazione di collagene, proteina importantissima per diversi tessuti ma soprattutto per la salute della pelle in quanto la rende soda ed elastica. Oltre all’alimentazione, come ulteriore supporto si può far riferimento al collagene da bere, un integratore che VitaVi, startup della nutrizione, compone con i migliori ingredienti, certificati e selezionati, per dare un supporto valido ed efficiente alla pelle oltre che ai capelli e alle unghie.

Al gusto mango, V / Care aiuta a tenere lontano l’acne permettendo alla pelle, oltre che alle unghie e ai capelli, di rimanere in salute. Come è possibile? Grazie al mix di ingredienti presenti nella formulazione studiata e realizzata a professionisti della nutrizione che hanno unito solo il meglio per un’efficacia imbattibile.

Zinco, vitamina A, riboflavina, biotina, niacina e selenio si occupano della pelle regalandole forza ed elasticità. In questo modo contrastare l’insorgere dell’acne è più facile ed immediato. Nello sesso tempo zinco, biotina e selenio contribuiscono alla salute dei, zinco e selenio a quello delle unghie.