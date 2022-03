Roulette nei film: quando il cinema incontra il re dei giochi ...

Il mondo del cinema ha sempre avuto un legame forte con quello dei casinò tant’è che ripercorrendone la storia troviamo una presenza costante di pellicole che raccontano storie vicine ai casinò e in particolare ai giochi del poker e roulette. Da “Casabanca” a “Lola corre” passando per “007” e “Croupier” sono stati molti i film che narrano momenti di gioco nelle sale dei casinò che siano prese come sfondo per gli intrecci narrativi o fulcro centrale della trama. Col tempo si è arrivati ad avere sceneggiature incentrate sul singolo gioco, come è successo per la celebre ruota girevole presente in trame di ogni genere. Parliamo proprio della roulette, re dei giochi, protagonista del grande schermo, che mantenendo la sua presenza per decenni e decenni nella storia, arriva nell’attualità stando al passo con i tempi tramite casino live e quindi la possibilità di giocare on line.

Sicuramente la storica presenza della roulette, che sia tra i giochi del popolo o dell’élite, è stata la motivazione del legame costante con il cinema e quindi delle sue storie. Infatti, non sono stati pochi i film che raccontano nello specifico della roulette. Partiamo parlando del grande classico già citato, ovvero “Casablanca” con la regia di Michael Curtiz, uscito nel 1942 e ancora per alcuni uno dei capolavori assoluti del cinema. Nel film una delle scene più importanti avviene all’interno del locale del protagonista, Rick, dove vi è una roulette clandestina, qui una coppia in fuga decide di scommettere tutto sul numero 22 e il croupier, sempre Rick, guiderà il gioco verso la loro vittoria. E ora che abbiamo nominato questo ruolo non possiamo che parlare del film che più inserisce le roulette nella trama, parliamo proprio di “Croupier” tradotto in Italia con “Il colpo-Analisi di una rapina” uscito nel 1998 dove viene raccontata la storia di uno scrittore interpretato da Clive Owen, che cerca ispirazioni per sfondare nell’editoria, e lavorando come croupier in un casinò in Inghilterra, scoprirà le storie e i segreti dei giocatori più incalliti.

È dello stesso anno l’uscita del cult tedesco “Lola Corre”, in cui la protagonista, per l’appunto Lola, deve salvare in poco tempo il fidanzato dai debiti che ha verso un criminale, così corre per le strade di Berlino e tra rapine in banca e incidenti, passa anche per un casinò tentando la sorte con una roulette e sul numero 20. Famosa la scena della sua scommessa e dell’urlo più forte della storia del grande schermo durante il giro della pallina. Tra i film che raccontano del re dei giochi, gli “007” di James Bond, “California Split”, “Proposta indecente”, “La stangata” e in Italia ne “Il secondo tragico Fantozzi” si vede anche il nostro ragioniere alle prese con una roulette dove vince ma poi ahimè viene derubato.