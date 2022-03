Mondo polizze: alla scoperta di 6sicuro.it, il portale che confronta assicurazioni auto online

Gli automobilisti sanno molto bene che, nel nostro paese, l’assicurazione RCA è obbligatoria. RCA è un acronimo che sta per “Responsabilità Civile Autoveicoli”: questa polizza, quindi, libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità giuridica conseguente a tanti diversi imprevisti.

Com’è facile immaginare, il principale rischio legato al possesso di un’automobile è il coinvolgimento in un incidente, che potrebbe arrecare danni più o meno gravi sia a cose che a persone. Grazie all’assicurazione RCA, il proprietario lascia che i costi e i risarcimenti di un eventuale sinistro vengano coperti dalla compagnia con cui è stata siglata la polizza.

Al giorno d’oggi, il mercato assicurativo mette a disposizione un’ampia gamma di polizze auto e coperture accessorie, con il quale è possibile tutelarsi al meglio: si tratta di pacchetti che si contraddistinguono anche diverse tipologie di prezzo.

In particolare, è possibile trovare opportunità particolarmente convenienti online, grazie alle offerte di compagnie che, non disponendo di sedi fisiche, abbattono in modo importante costi di gestione e possono proporre tariffe più competitive.

Per risparmiare sul premio, quindi, effettua il confronto delle migliori assicurazioni auto online affidandoti 6sicuro.it, sito di comparazione che seleziona i risultati più interessanti guardando esclusivamente alle proposte delle principali realtà assicurative.

Risparmiare tempo e budget grazie al confronto di 6sicuro.it

Utilizzando il servizio di comparazione assicurazioni auto online messo a disposizione da 6sicuro.it è possibile individuare rapidamente la proposta più in linea con le proprie necessità, risparmiando tempo, energie e, soprattutto, denaro.

Il sito infatti è specializzato nell’analisi delle offerte delle diverse compagnie: il suo software filtra tra numerose proposte e fornisce all’utente dati semplici da consultare. Ma non solo, con 6sicuro.it infatti è possibile anche calcolare un preventivo personalizzato, grazie a una procedura rapida e intuitiva.

È sufficiente inserire i dati relativi al veicolo e al proprietario che si ha la necessità di assicurare e, nel giro di pochi secondi, si avrà la possibilità di consultare un elenco di offerte. Infine, 6sicuro.it permette anche di salvare i risultati che si ritengono più interessanti, senza ovviamente nessun vincolo di sottoscrizione.

Questo vuol dire che si può procedere alla creazione di una lista personalizzata di preventivi, eventualmente effettuando la scelta assicurazione più adatta in qualsiasi momento, dopo aver ponderato attentamente ogni elemento.

6sicuro.it: un servizio di comparazione auto online intuitivo e gratuito

6sicuro.it si contraddistingue per essere un sito facile, rapido da utilizzare e del tutto sicuro. Questo comparatore di assicurazioni auto, infatti, è stato fondato da Assiteca.

Si tratta di una delle più importanti aziende italiane di brokeraggio assicurativo e gestione del rischio, con quarant’anni di esperienza sul mercato; in più, collabora quotidianamente con più di 5.000 aziende e ha lavorato a circa 750 milioni di premi assicurativi.

Con 6sicuro.it l’azienda ha dato vita a un servizio totalmente gratuito: i costi di gestione del sito vengono infatti coperti direttamente dalle compagnie assicurative, lasciando l’utente libero di navigare liberamente.

Grazie ai suoi partner, 6sicuro.it è in grado di fornire persino l’assistenza gratuita: quindi, per richiedere ulteriori informazioni è sufficiente rivolgersi personale specializzato del sito, che troverà le risposte e le soluzioni più giuste per soddisfare le proprie curiosità.

Lo scopo di 6sicuro.it infatti è quello di rendere ogni cliente totalmente soddisfatto della sua scelta assicurativa e, più in generale, della sua esperienza di comparazione sul portale.