LinkedIN per la ricerca del personale: come assumono le aziende

É da circa una decina di anni che gli addetti alle risorse umane delle aziende hanno smesso di cercare su numerosi siti di annunci online poco affidabili o su, ancora peggio, sulle numerose riviste cartacee che raggruppavano infiniti annunci di ricerca. Uno dei modi per riuscire a trovare nel più breve tempo possibile un nuovo collaboratore, oggigiorno, è sicuramente l’uso di piattaforme smarte all’avanguardia. Queste piattaforme permettono una ricerca immediata e riescono, grazie all’intelligenza artificiale del sistema, a raggruppare in base alle corrispondenze, una fitta rete di persone che potrebbero avere le caratteristiche ricercate.

Piattaforme per la ricerca del personale



Tra le piattaforme più usate e che, almeno una volta nella vita, tutti abbiamo sentito nominare, c’è sicuramente LinkedIn. LinkedIn è riuscito in pochi anni a diventare uno dei social piùcliccati da chi cerca personale o, ancora di più, da chi cerca un’occupazione stabile. La sua particolarità sta soprattutto nel poter dare alle persone la possibilità di poter compilare e diffondere facilmente il proprio curriculum vitae e di creare una fitta rete di amicizie virtuali che possono fruttare al lavoratore diverse collaborazioni lavorative, in base ovviamente agli interessi in comune che la piattaforma riconosce automaticamente.

Proprio come succede con i più famosi social network, su questa piattaforma è possibile creare delle pagine aziendali che il candidato o colui che cerca lavoro può visitare per venire a conoscenza delle informazioni basilari dell’azienda che gli interessa, i suoi profitti, gli annunci di lavoro presenti, le considerazioni e le testimonianze di ex dipendenti o lavoratori in corso. Se invece si è dalla parte opposta, ovvero si vuole pubblicare un annuncio di lavoro, è bene sapere che questi ultimi sono a pagamento e per farlo bisogna necessariamente avere già una pagina aziendale ben strutturata. All’interno dell’annuncio devono essere delle informazioni di base che non possono essere tralasciate, come la posizione aperta, la descrizione delle mansioni e le competenze necessarie. Inoltre, dopo aver completato il tutto, il sistema riconoscerà già automaticamente le corrispondenze dei profili dei possibili candidati.

Come farsi notare dai recruiter



Ovviamente è plausibile chiedersi come fare ad essere presi in considerazione da coloro che si occupano della ricerca del personale e molto spesso ci si chiede cosa occorre fare per sorprenderli e per aumentare la possibilità di essere scelti tra altre centinaia di persone.

Uno dei segreti che quasi nessuno dice, è quello di allegare al proprio curriculum vitae anche una lettera di presentazione che possa fornire quante più informazioni possibili e rendere più completo il nostro profilo, sia lavorativo che caratteriale. Se non ne hai mai scritta una e non sai da dove partire, esistono alcuni siti che ti aiutano nella stesura della lettera di presentazione per il cvonline, spiegandoti passo passo cosa inserire e cosa cercare di omettere.

Come detto poco prima, la selezione del personale avviene sempre più mediante l’utilizzo di piattaforme social come Linkedin, Facebook e Twitter per trovare ulteriori informazioni sui candidati o sui potenziali tali. Per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro e sta cercando di attirare lo sguardo di prestigiosi head hunter, dunque, diventa fondamentale curare la propria web reputation.