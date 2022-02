5 interessanti benefici dei pagamenti centralizzati

Quando si hanno attività strutturate uno dei modi più semplici per perdere quantità consistenti di denaro durante il corso del tempo è avere dei pagamenti che non sono centralizzati.

Centralizzare il processo di pagamento attraverso dei sistemi all-in-one è una strategia molto utile da intraprendere una volta che si sono raggiunte determinate metriche ma l’argomento non è molto chiacchierato in giro (perché si sa, esistono sicuramente cose più divertenti di questo argomento).

Oggi però cerchiamo di mettere insieme 5 interessanti benefici che sono relativi ai pagamenti centralizzati, così da mettere nero su bianco alcune delle cose che non vengono dette riguardo questo argomento.

Maggiore visibilità dei flussi di cassa

Implementando i pagamenti degli ospiti facili e sicuri con AmenitizPay si ha il vantaggio non banale di poter ottenere una visibilità completa di tutti i flussi di cassa in uscita; in questo modo diventa più facile parlare di ottimizzazione dei saldi di cassa.

Ridurre i costi concentrando

Concentrare tutti quanti i pagamenti all’interno dello stesso sistema fa una cosa molto specifica: riduce al minimo gli attriti finanziari che si hanno quando si devono far passare i soldi all’interno di un vasto e diversificato numero di canali.

Utilizzando un sistema di pagamento centralizzato è possibile negoziare delle tariffe migliori riducendo al minimo le commissioni dei movimenti, così come è anche possibile ottenere dei vantaggi tariffari quando si parla di distribuzione tra i pagamenti.

Se si hanno diversi clienti esteri il vantaggio aumenta ancora di più: centralizzando il sistema di pagamento si va ad attutire e diminuire il costo di cambio, limitando per di più il numero di conti bancari necessari in filiale.

Migliore controllo delle responsabilità

Attraverso la concentrazione dei pagamenti è possibile anche usufruire dei cosiddetti vantaggi indiretti e, il cambio di paradigma quando si parla di controllo delle responsabilità, è sicuramente uno di questi.

Visto che con i pagamenti centralizzati questi vengono raggruppati prima di venir trasmessi effettivamente alla banca, il lavoro di revisione per quanto anche numericamente importante può essere eseguito da un singolo team.

Questa rimozione di attrito può portare ad un minor rischio di errore e di pagamenti non autorizzati.

Un maggior livello di sicurezza

Avere un sistema di pagamento centralizzato permette di poter implementare anche un maggior livello di sicurezza. I pagamenti in uscita, infatti, devono passare attraverso un iter operativo di approvazione. Il vantaggio di questa pratica è semplice: così facendo alla banca vengono rilasciati unicamente i pagamenti autorizzato, evitando così le frodi.

Sostenibilità ambientale

Un tema che dovrebbe essere caro a molte più persone e che invece è poco chiacchierato quando si parla di gestione economica è quello della sostenibilità ambientale. Una cosa a cui pochi pensano è che, centralizzando il pagamento, si contribuisce a strategie di larga scala in tema di rispetto e salvaguardia dell’ambiente.

Utilizzando soltanto energia elettrica (che può essere prodotta attraverso energie pulite e/o rinnovabili) è infatti possibile evitare di consumare e soprattutto sprecare carta, inchiostro, colori e altri suppellettili, sfruttando tutti i vantaggi dei pagamenti digitali centralizzati e/o della moneta elettronica.