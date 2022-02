Digitalizzazione d’impresa: un traguardo possibile grazie alle software house

Gli obiettivi che l’UE si prefigge di raggiungere nell’Agenda 2030 sono riassunti dalla Commissione in una “bussola per il digitale” concepita attorno a quattro punti principali rispetto a Competenze, Infrastrutture digitali sicure e sostenibili, Trasformazione digitale delle imprese e Digitalizzazione dei servizi pubblici.

Rispetto alla trasformazione digitale delle imprese da quanto si evince dagli obiettivi dell’agenda 2030 si punta ad ottenere entro il 2030:

l’utilizzo di servizi di cloud computing, big data e intelligenza artificiale per tre imprese su quattro;

un livello di base di intensità digitale per oltre il 90% delle PMI

Mentre per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi pubblici entro il 2030:

tutti i servizi pubblici principali dovrebbero essere disponibili online;

tutti i cittadini avranno accesso alla propria cartella clinica elettronica;

l’80% dei cittadini dovrebbe utilizzare l’identificazione digitale

Per raggiungere questi obiettivi come per migliorare le prestazioni di un business, incrementare le vendite e la fidelizzazione dei clienti diventa quindi essenziale sfruttare le opportunità che le nuove tecnologie mettono oggi a disposizione delle imprese attraverso un processo di digitalizzazione d’impresa fondamentale e oggi possibile anche grazie alle soluzioni offerte dalle software house.

Una software house è un’azienda specializzata principalmente nella produzione di software e applicazioni e grazie alle soluzioni offerte da queste realtà è possibile per le aziende affrontare quel processo di digitalizzazione che sta invadendo tutti gli ambiti lavorativi e che è sempre più necessario per lo sviluppo in termini di progresso, per l’ottimizzazione dei processi aziendali, per la soddisfazione del cliente, per ottenere un risparmio economico e per la creazione di un vantaggio competitivo rispetto ai competitor.

L’utilizzo delle soluzioni che le software house sono in grado di produrre, studiando le specifiche necessità aziendali, possono produrre molteplici vantaggi per imprese private, banche e pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, la digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta ad esempio un tema molto caldo su cui molte PA stanno investendo e scegliere di affidarsi ad una software house, rappresenta oggi l’unica e necessaria soluzione che è possibile prendere per assicurarsi di avere strumenti personalizzati in grado di efficientare il lavoro e migliorare la customer satisfaction.

Il primo e più importante passo da compiere intraprendendo la strada verso la digitalizzazione dei propri processi aziendali però consiste nella scelta della software house più adatta alle proprie esigenze. Infatti tra le caratteristiche principali che una software house dovrebbe avere troviamo la continua innovazione e la possibilità di sviluppare soluzioni software personalizzate.

Ogni software house rispetto alle sue dimensioni aziendali e agli ambiti in cui opera può essere specializzata in diversi settori, per questo motivo primo elemento che guida la scelta della software house più adatta è rappresentato dall’ambito in cui opera la software house e dalla possibilità quindi di sviluppare una soluzione che sia su misura per rispondere alle necessità espresse dalle aziende.

La personalizzazione è infatti divenuta oggi un elemento di grande valore in molti settori che rispecchia non solo le esigenze delle aziende che richiedono soluzioni ad hoc in base ai bisogni, ma anche da parte dei clienti che desiderano poter usufruire di prodotti sempre più personalizzati sulla base delle loro preferenza di utilizzo.

Capita spesso dunque che aziende, pubbliche amministrazioni o banche ed istituti di credito che sono alla ricerca di realtà in grado di produrre soluzioni personalizzate scelgano di affidarsi a software house dalle dimensioni più contenute rispetto alle big del settore, così da poter avere una maggiore assistenza e personalizzazione nello sviluppo delle soluzioni richieste.